阿嬤轉安寧病房！護理師「1席話」惹怒家屬　全場戰翻了

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沒想到阿嬤才剛轉進安寧病房，護理師一進房就口無遮攔的狂言「那你知道這裡是哪裡嗎？這裡是安寧病房，已經沒救了你知道嗎？」，阿嬤則擔憂地問「那還有多久時間？」，沒想到該護理師卻繼續說：「沒多久了，妳快死了」。
這樣直接的言論讓原本就多慮的阿嬤開始悶悶不樂，身為孫女的原po也心疼，「阿嬤沒了笑容，身體抽痛，就連止痛藥都沒有效果。開始覺得自己沒有希望，漸漸不想開口說話。原本她已經好幾天沒有不舒服了，連進食都不成問題。因為安寧病房護理師的一句話，讓她對自己沒有信心，讓她更害怕的去面對死亡」。
原po也忍不住大罵該護理師，「家屬將病人送上安寧病房不就是為了安撫病人心情。為什麼是用這種方式，打擊病人的信心，連跟家屬討論都沒有？一換病房就直接說這種話，心情影響病情，身為護理師的妳怎麼不知情。連醫生都不敢保證時間的長短。妳劈頭一席話，打擊了病人多大的信心，妳知道嗎？」
誇張過程掀起熱議，許多人也紛紛感嘆，「希望阿嬤可以打起精神加油」、「護理師要站在將心比心的立場來説話，一句話可以用另一句話來説，醫病先醫心是很重要的」、「雖然是專業，站在病人家屬的立場想，換作是自己的家人還是希望讓病人心裡好過一點」、「並沒有要護理師安慰阿嬤，重點在這位護理師的用詞和態度很有問題吧？」。
但也有同為醫護的網友替護理師辯駁，「醫院SOP就是這樣啊，要讓病人知道現在在哪，知道現在病況以及正面臨的狀況，才能在病人有能力的時候，做出對自己最好的選擇，而不是家屬的自以為」、「挺護理師，本來送到安寧病房就是差不多要走了，死又不是什麼可怕的事情搞屁，這位護理師只錯在用詞需要再委婉一點」、「可能在給阿嬤現實感吧...畢竟轉到安寧真的是等待死亡，這樣也許能在最後一刻完成自己想做的事，不要有安寧病房是在安撫病人的迷思」、「雖然該護理師措辭不妥，但我們的確不是服務業，我們會據實以答」。（編輯：潘毅）