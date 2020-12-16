理工科前途好？他驚「起薪38K超高」 內行秒吐槽：丟臉
理工科前途好？他驚「起薪38K超高」 內行秒吐槽：丟臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 21:23:16
如何找到一份待遇優渥的工作，好學歷、科系專業皆是相當重要的因素。就有網友提到，聽聞理工科畢業友人畢業起薪3萬8千，忍不住感嘆「跟文組相比簡直天差地別」，然而貼文曝光後也引來內行人吐槽：「理工系畢業起薪38K其實有些丟臉」。
一位網友在PTT上分享近期遭遇，「最近跟朋友聊到未來期望的發展、薪資等等，就有提到說理工相關的畢業，起薪基本38000起跳，如果讀到碩士更高，我自己是文組，本就知道理工出來的薪資是比文組高的，但沒想到有差到這麼多？」原PO也提到，朋友的弟弟是化工系畢業，目前正在化學廠上班，入職不到幾年就領到5萬的月薪，他原本以為是學校名字有影響，但朋友則解釋「學校還好，主要是科系，例如資工會寫code，基本上也不怕找不到待遇太差的工作」，讓他不禁疑惑「理工科系出來真的錢途光明？畢業就領38000欸，是不是有部分在吹阿？」
貼文曝光後也掀起熱議，不少網友紛紛感嘆，「因為文組一直都在挑戰最低薪資的下限，理組相較之下就顯得高，只是換算工時理組的CP值又不正常」、「理工好的只有少部分，大部分的人吃不飽餓不死」、「文組出來考公職老師不見得差啊」。另外也有內行人認為「畢業起薪38K在理工科算低」，並分享自身經歷，「38K起薪算中下層級的了，講出來會覺得有一點丟臉的感覺」、「理工38K超低的吧，還以為在反串」、「3萬8算錢途光明的話，文組也能做到吧」、「理工4萬是基本，環境限制了你的眼界」、「38k是低標了...對電資來說，就算私立科大也有40K」。（編輯：潘毅）