反萊豬醫遭查水表　民眾黨團：停止壓制言論自由

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反萊豬醫遭查水表　民眾黨團：停止壓制言論自由

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-16 22:15:26

防止「萊豬」混珠　嘉市加強肉品標示稽查
▲醫師發表反萊豬言論，卻遭衛福部告發違反食安法，台灣民眾黨發布聲明，要求政府停止這種荒謬行為。（圖／NOWnews資料照，記者郭政隆攝影）
高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，由於曾發布反對萊豬相關言論，遭衛福部食藥署向警政署告發，認為蘇違反食安法，要求蘇醫師到案說明。對此，台灣民眾黨立院黨團發出聲明，要求民進黨政府停止這種荒謬的行為。
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民眾黨團指出，蘇偉碩醫師遭到衛福部認定，對外發布的萊豬相關訊息是不實訊息，向警政署告發，高雄市政府警察局依「食品安衛生管理法」要求蘇醫師到案說明。民眾黨團要求衛福部出面向蘇醫師道歉！向國人道歉！停止這種荒謬的行為！
民眾黨團強調，蘇偉碩醫師長年關心社會正義相關議題，早年參與學生運動、環保運動、農民運動，近十年來為了反對萊牛萊豬進口，發揮其所長，研究學術資料，不遺餘力。在民眾黨黨團舉辦的公聽會、記者會等場合，所有言論皆註明出處有所本，也將其資料對外公開。

民眾黨團認為，科學論證是否恰當，當然可受公評，但即使各界就事論事，提出不同的觀點質疑或是反駁官方說法，卻從來沒有像衛福部這樣，以官方之姿、用司法手段控訴民間學者。
民眾黨團呼籲衛福部提出更專業的說明來說服國人，不該用這種手段，否則恐造成社會上的寒蟬效應，更坐實了民進黨政府在進口萊豬問題上的心虛！
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