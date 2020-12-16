NOW辯風向／寵物能用金錢買賣？薔薔狂飆：就只愛柴犬阿

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率先出擊的正方派出大根申論「勿以小人之心度君子之腹」，沒想到話才說到一半就被隊友薔薔強勢插話「男人都可以買了，動物為什麼不能買？莫名其妙！我喜歡什麼狗，我花自己錢關你屁事啊，我今天花了錢買，我就喜歡柴犬，人都有價錢在，為什麼狗不行有？」
大根隨後帶回正題，他也舉例而言，「一個對狗無微不至的照顧者，只因為他用買的，你就覺得他是一個養寵界的恥辱？你就這樣完全否認他對寵物的用心嗎？領養當然是美德，但也不該剝奪合法買寵物的權利」。
反方則派出「激辯哥」關閎文質詢，他也認為「你今天在寵物店買了一隻狗，那牠的爸媽在哪邊？依舊在繁殖場當交配工具牠的兄弟姐妹，或許品相差被棄養餓死，或許病痛折磨，每一隻在家中受盡愛戴的寵物，背後都有數十隻受盡折磨的動物」。
到了「誰來大辯」環節，正方派出薔薔來回應網友質疑，薔薔依舊認為「如果說今天可以用錢讓親人起死回生，我相信一定會很多人會去花錢去買的。我跟你講，這世界上什麼都是有價錢的，沒有錢萬萬不能。今天說的是用錢去買這個動物，我只是喜歡牠的品種，為甚麼不能呢？」
節目最後阿樂公布了觀賞直播的網友投票結果，經過整場辯論後，沒想到最後比例支持正方的比例衝到50％，成功逆轉頹勢，與反方戰成平手，逆轉了議題上的劣勢。
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