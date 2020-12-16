NOW辯風向／寵物能用金錢買賣？薔薔狂飆：就只愛柴犬阿

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NOW辯風向／寵物能用金錢買賣？薔薔狂飆：就只愛柴犬阿

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 23:42:50

▲薔薔強勢插話「男人都可以買了，動物為什麼不能買？」（圖／NOWnews ）
▲薔薔強勢插話「男人都可以買了，動物為什麼不能買？」（圖／NOWnews ）
類辯論談話節目《NOW辯風向》16日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台直播放送第15集，由宋少卿和阿樂共同主持，邀請到藝人葉欣眉、大根以及敢怒敢言的薔薔作為正方，與學生代表針對「寵物可以用金錢購買嗎？」展開辯論激鬥，薔薔更在節目剛開始就失控狂飆：「男人都可以買了，動物為什麼不能買？我就只愛柴犬阿！」
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節目一開始，阿樂公布了目前網友的投票數據，針對「寵物可以用金錢購買嗎？」支持正方的比例僅26%，站在反方的網友則有74%之多，比例相當懸殊，讓宋少卿忍不住擔心：「反方打到100比0怎麼辦？」
率先出擊的正方派出大根申論「勿以小人之心度君子之腹」，沒想到話才說到一半就被隊友薔薔強勢插話「男人都可以買了，動物為什麼不能買？莫名其妙！我喜歡什麼狗，我花自己錢關你屁事啊，我今天花了錢買，我就喜歡柴犬，人都有價錢在，為什麼狗不行有？」

▲大根與關閎文展開激辯。（圖／NOWnews
▲大根與關閎文展開激辯。（圖／NOWnews ）
大根隨後帶回正題，他也舉例而言，「一個對狗無微不至的照顧者，只因為他用買的，你就覺得他是一個養寵界的恥辱？你就這樣完全否認他對寵物的用心嗎？領養當然是美德，但也不該剝奪合法買寵物的權利」。

反方則派出「激辯哥」關閎文質詢，他也認為「你今天在寵物店買了一隻狗，那牠的爸媽在哪邊？依舊在繁殖場當交配工具牠的兄弟姐妹，或許品相差被棄養餓死，或許病痛折磨，每一隻在家中受盡愛戴的寵物，背後都有數十隻受盡折磨的動物」。

▲Eri也強調，「人們既然都反對買賣小孩了，為何不曾質疑毛小孩的買賣呢？」。（圖／NOWnews
▲Eri也強調，「人們既然都反對買賣小孩了，為何不曾質疑毛小孩的買賣呢？」。（圖／NOWnews ）
到了「誰來大辯」環節，正方派出薔薔來回應網友質疑，薔薔依舊認為「如果說今天可以用錢讓親人起死回生，我相信一定會很多人會去花錢去買的。我跟你講，這世界上什麼都是有價錢的，沒有錢萬萬不能。今天說的是用錢去買這個動物，我只是喜歡牠的品種，為甚麼不能呢？」

節目最後阿樂公布了觀賞直播的網友投票結果，經過整場辯論後，沒想到最後比例支持正方的比例衝到50％，成功逆轉頹勢，與反方戰成平手，逆轉了議題上的劣勢。

▲到了網友問答環節，薔薔依舊認為「世界上什麼都是有價錢的」。（圖／NOWnews
▲到了網友問答環節，薔薔依舊認為「世界上什麼都是有價錢的」。（圖／NOWnews ）
《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：潘毅）
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