年薪150萬花3萬租房！男貼「財力證明」反譏：幹嘛當房奴

近年來房價高居不下， 讓不少年輕人嘆「就算不吃不喝好幾年都買不起」，而總統蔡英文近日則宣布明年蓋15000萬戶社會住宅，希望改善年輕人在意的居住問題，卻掀起不少討論。近日就有名年收150萬網友貼出自己的「財力證明」，表示自己寧可每個月花3萬租房，也不願買房後「一輩子當屋奴」，話題掀起鄉民熱議。

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這名自稱年收150萬的鄉民在PTT上貼出稅單，同時發文表示自己雖然年薪高達150萬，不過卻選擇在新北市租房，每個月房租大約要花3萬，身旁就有不少人勸他不如拿去繳房貸，但原PO卻認為「我現在住的地方買的話房貸每個月大概8萬元，如果買下去完全沒有生活品質可言，更別提生小孩了，一輩子當屋奴」。

▲網友貼出稅單，解釋他的決定。（圖／翻攝自PTT）

他接著提到，更慘的是因為自己的年收入也無法申請社會住宅，這就讓他忍不住感嘆「社會住宅就是政治人物用來騙選票的，因為根本沒幾個年輕人住的到」。而不少網友看到該篇文章也在底下紛紛留言討論，有網友也贊同他的看法直言「如果不要在台北，應該過的還不錯」、「一個月三萬的租屋處應該是真的很好」、「與其買貴森森的破房背幾十年房貸，不如租好一點住得舒服」。

但也有網友表示「年收我也100多，一樣在南部買不起透天，現在都至少1500萬」、「未來社會住宅成熟之後，說不定有雅房跟套房的選項，到時候價格就會越來越低了」、「我年收輸你一點，但是我月繳2萬多房貸」、「如果沒有其他投資，現在很帥氣的說只租房，因為通膨以後會很哀怨的，總財產會大輸當年有買房，但年薪遠低於你的人。」（編輯：楊智傑）