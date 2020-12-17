Gogoro今年暴風慘跌沒人買？眾揭「反轉真相」：醒了沒啊

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「一下說狗狗肉外型很醜，一下又說人家賣太貴，那政府是有沒有心要推動....高科技產品的東西，是能便宜到哪邊去？本人我也騎狗狗肉兩年，覺得沒什麼問題啊，政府如果有意要推動綠色環保減少空污，那就不必一直補助燃油車，大家也不用一直針對Gogoro，真搞不懂」。
貼文一出，網友紛紛回應「沒騎的人真的講話最大聲...」、「每次看到不是騎狗狗肉的人在那邊酸，就很想翻白眼，又不是只有Gogoro銷量減低....」、「領頭羊就會被放大檢視，路上還是很多人騎」、「問題在政府真的，不然去年怎會賣得嚇嚇叫」、「事實就是如此，不知道那些一直嘴砲狗狗肉的人醒了沒啊」、「終於有人看見問題點...回歸現實就是政府要不要認真推動綠色運具，有補助誰都會買，跟狗狗肉這品牌也無關」。
事實上，根據資料顯示，今年度中央已經花了6億加上地方政府補助的5億，共計11億元，補助了13.6萬台七期燃油機車，即使包含工業局的補助，今年度用於重型電動機車的補助金額約3.2億元左右，顯示花費於七期燃油機車的補助，遠高於電動機車，延宕台灣運具電動化進程。
而對於Gogoro被檢視是因為「政府補助」銷售就暴風下跌，官方則回應，今年主要是受到油價低谷、燃油機車享有補助等因素干擾，對此，Gogoro在2020年將提升後勤服務為首要重點，透過Gogoro 360計劃來提升維修服務能量、與擴大佈建電池交換站。
同時Gogoro也認為，運具電動化為國際趨勢，台灣各品牌也推出多樣化的電動機車，能滿足各種消費者需求，也能達到乾淨永續的城市運輸。（編輯：張嘉哲）