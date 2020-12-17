什麼科系冷門卻出路好？眾推「低調王者」：年薪輕鬆破百
什麼科系冷門卻出路好？眾推「低調王者」：年薪輕鬆破百
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 10:49:56｜update2020-12-17 12:00:25
大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。不過，就有網友好奇，大學科系如此多，究竟什麼科系「看似冷門其實出路還不錯？」對此，就引來不少過來人曝光解答。
原PO於PTT八卦版上發文，表示有不少文章討論哪些科系過譽或讀了會後悔萬分，「那有沒有人知道哪些科系是低調好的？被多數高中生低估，畢業後出路卻不錯的科系，有哪些呀？」問題一曝光，隨即引來不少網友熱議，「環衛，進去門檻不高，認真念出來考牌，工作機會追著你跑」、「俄文，義文這些冷門二外語，畢業因為圈子小競爭者少都混很好」、「商船啊，輕鬆就破百（萬），做久一點二三百（萬）也都有機會」、「地質，看滿多人都去中油，薪水也不錯」。其中「藥學」就被不少人點名，直言「藥學不錯啦！就低調公務員科系」、「藥學以前還可以」、「藥理、藥學之類的」、「藥學也要考到照才有用」、「藥學啊！低調賺」。（編輯：陳雅雲）