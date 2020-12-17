最涮嘴的零食是哪款？老饕狂點「國民神物」：一吃停不了
最涮嘴的零食是哪款？老饕狂點「國民神物」：一吃停不了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 12:05:00
近年來許多零食品牌紛紛引進台灣，民眾都能在國內嚐到不同國家、口味的美食。對此，就有女網友分享自己最愛的「涮嘴零嘴」，而引來不少老饕也紛紛留言曝光心目中的神級美食。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己最近在超市買了許多韓國大蒜麵包餅乾，「越吃越肥越上癮哈哈哈哈哈！自己覺得上癮的還有很多款，就順便分享」。隨後她還分享了幾款外國零食，包括澳洲甜辣酸奶口味洋芋片、日本薯條杯等，讓她大讚直呼「覺得最涮嘴的零食！」問題一曝光，隨即引來許多老饕討論，但其中最多人推薦台灣零食「可樂果」，直言「可樂果也很好吃～」、「國外的吃一圈還是喜歡可樂果跟椰子乖乖」、「可樂果海瓜子口味」、「超愛可樂果！每次都一包狂接一包」、「地瓜片跟可樂果，吃了都停不下來」。但不少網友也紛紛激推其他款零食，「海苔超好吃，熱量又低」、「北海鱈魚香絲推推」、「推韓國的烏龜餅乾」、「蚵仔煎啊！不推不行」、「奇多甜辣蝦片，超級好吃！」「卡拉姆久～去好市多都會買好幾包特大包的回去吃～」。（編輯：陳雅雲）