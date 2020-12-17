台灣也出現「神秘巨柱」？老外一看笑瘋：LED超台

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台灣也出現「神秘巨柱」？老外一看笑瘋：LED超台

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-12-17 14:00:00

▲這些巨大的金屬柱也漸漸成為網紅最愛打卡的地方，而台灣近期也出現了一個巨柱，只見它似乎也「因地制宜」，與他國不太一樣。（圖／取自@u/ILikeMondayz/Reddit）
▲這些巨大的金屬柱也漸漸成為網紅最愛打卡的地方，而台灣近期也出現了一個巨柱，只見它似乎也「因地制宜」，與他國不太一樣。（圖／取自@u/ILikeMondayz/Reddit）
根據The China Post報導，繼美國猶他州近期發現的「神秘巨柱」後，世界各地接二連三出現類似的不明物體，不禁讓許多人質疑究竟是一個行銷噱頭還是外星人留下的訊息。
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這些巨大的金屬柱也漸漸成為網紅最愛打卡的地方，而台灣近期也出現了一個巨柱，只見它似乎也「因地制宜」，與他國不太一樣。
▲網友將其命名為「台北神秘巨柱」（圖／取自@u/ILikeMondayz/Reddit
▲網友將其命名為「台北神秘巨柱」（圖／取自@u/ILikeMondayz/Reddit
一名外國網友在美版PTT論壇Reddit上分享了一張在台北南港附近行人道所捕捉的巨大、長方型柱體，並標示其為「台北神秘巨柱」。

然而，近看才發現此巨柱顯然是一個LED路牌，用來警示經過的騎士、駕駛前方路況。

許多人馬上意識到此網友的笑話，一位網友也馬上在貼文下方表示：「啊，就是傳說中的LED版型，成功捕捉台北的氛圍。」

另一位更是假裝聽不懂並提問：「這是哪裡來的？誰放在這裡？我找不到答案所以一定是外星人。」

還有一位網友提出「學者說法」，表示此巨柱「絕對是原始的」，並推測它製造於新石器時代晚期。

更有網友乾脆的標示「台灣美感」，似乎在影射這個巨柱全台可見。
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