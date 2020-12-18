老外檢舉抽菸卻反糟飯店逐出　哭訴：要我流浪過聖誕？

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與The China Post訪問中，賈斯伯表示九月底時一位吵鬧的鄰居搬進了隔壁的房間，便開始在應為「禁菸場所」的飯店房間內抽菸。
然而，飯店卻在賈斯伯反應後向他表示他們無能為力，因為在沒有房客的同意下，旅館人員不得擅自進入他的房間。
每況愈下的情況讓賈斯伯一再向飯店申訴，最後飯店終於將他移到樓下房間，而賈斯伯也覺得在此蠻舒適的，煙味也較淡。
於是他延長了租約期，想再付3個月的租金，飯店的工作人員卻告訴他，暫時只需付1個月的租金即可。
賈斯伯表示這個舉動讓他覺得很怪，因為他剛入住時，由於是「外國人」而非台灣公民被要求須先支付3個月的費用和額外的押金才能入住。
不久後，他於12月9日再次聞到菸味，申訴後卻無濟於事。
不知如何是好的他，決定向警方報案，但因身體不適而無法在當日與警察解釋狀況。
賈斯伯透露，後來有為造成不便向前台道歉，並以為事情就此結束，直到12月11日當天收到一封信，要求他在12月25日租約到期時立即搬出飯店。
旅店在信中聲稱，他們很抱歉「無法達到『您』(賈斯伯) 的標準」，並補充道為了避免未來可能對他造成不便，將不延長下一期的租約。
這封驅逐信意味著賈斯伯很可能在聖誕節當天必須面臨獨自一人在異地流浪，無家可歸的困境。
繼他在網路上分享此事後，許多網友立即在下方留言大力挺他，而旅店也馬上改口，表示此事為誤會，並向賈斯伯道歉。
同時，旅店也答應讓他繼續住下去，但賈斯伯表示經過這次慘痛的經驗，他對於繼續待下去有所保留。
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