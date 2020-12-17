馬政府時就反萊劑！醫師蘇偉碩：政府該接納科學證據

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馬政府時就反萊劑！醫師蘇偉碩：政府該接納科學證據

記者吳承翰、陳明安/台北報導

calendar_today2020-12-17 14:21:53｜update2020-12-17 14:24:41

蘇偉碩
▲醫師蘇偉碩因屢次發表萊克多巴胺對人體有害的言論遭政府查水表，他表示除了怕家人擔心，也認為此舉會讓醫界更不敢講出實話。　（圖／記者陳明安攝）
醫師蘇偉碩多次發表萊克多巴胺有害健康的言論，遭到衛福部向警政署告發，他得在25號晚上10點到高雄市警局說明，消息曝光後引發軒然大波，蘇偉碩也特地北上舉行記者會表露心聲，目前全台目光全聚焦在他身上，壓力之大可想而知。
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蘇偉碩接受《NOWnews今日新聞》訪問，他強調現在醫界好不容易開始對萊克多巴胺敢發表和政府不同意見，沒想到他被政府查水表。「老百姓嘛！誰不怕？到警察局誰都怕！」蘇偉碩除了怕家人擔心，也怕醫界同業們講話壓力大，「寒蟬效應產生的話，對台灣不好。」
蘇偉碩研究萊克多巴胺至少10年，當年會深入探討萊克多巴胺，是2007年馬英九政府想進口萊豬、萊牛，「那個時候報告只有4張A4紙，我覺得太草率。」一開始是有立法院衛環立委的助理請他幫忙研究，經過調查後蘇偉碩發現，無法證明萊劑對人體沒有危害，且萊克多巴胺在國際間爭議不斷，當時他也把結果如實告知立院，聽得出來蘇偉碩做事其實沒有分藍綠，只看研究證據。

蘇偉碩認為，現在台灣已經針對萊克多巴胺對人體的危害，做出最新的研究，他在日前接受立法院衛環委員會邀請出席公聽會時，也提出同樣的文獻，當時衛福部長陳時中也有聽到，「我們提供了科學證據，政府應該接納最新的研究，跟美國科學家開誠布公好好研究，2012年我們也跟AIT（美國在台協會）交手過，現在他們網頁上還查得到回應，美國人是講道理的，問題是我們要有勇氣跟美國人對等談話。」
對於行政院長蘇貞昌多次宣示會做好標示、源頭控管，蘇偉碩表示，只要有標章實務經驗的人都知道，標示是一回事，實際上有沒有效又是一回事，「他沒有足夠人力去稽查，現在說給進口商自主標示更不保險，連政府標示都會出問題了，國產豬光政府部門就有3套，地方可能每個縣市都會自己標，要叫消費者相信哪個？更何況只標產地，消費者要看的是有沒有含萊克多巴胺」。
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