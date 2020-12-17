馬政府時就反萊劑！醫師蘇偉碩：政府該接納科學證據

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蘇偉碩研究萊克多巴胺至少10年，當年會深入探討萊克多巴胺，是2007年馬英九政府想進口萊豬、萊牛，「那個時候報告只有4張A4紙，我覺得太草率。」一開始是有立法院衛環立委的助理請他幫忙研究，經過調查後蘇偉碩發現，無法證明萊劑對人體沒有危害，且萊克多巴胺在國際間爭議不斷，當時他也把結果如實告知立院，聽得出來蘇偉碩做事其實沒有分藍綠，只看研究證據。
蘇偉碩認為，現在台灣已經針對萊克多巴胺對人體的危害，做出最新的研究，他在日前接受立法院衛環委員會邀請出席公聽會時，也提出同樣的文獻，當時衛福部長陳時中也有聽到，「我們提供了科學證據，政府應該接納最新的研究，跟美國科學家開誠布公好好研究，2012年我們也跟AIT（美國在台協會）交手過，現在他們網頁上還查得到回應，美國人是講道理的，問題是我們要有勇氣跟美國人對等談話。」
對於行政院長蘇貞昌多次宣示會做好標示、源頭控管，蘇偉碩表示，只要有標章實務經驗的人都知道，標示是一回事，實際上有沒有效又是一回事，「他沒有足夠人力去稽查，現在說給進口商自主標示更不保險，連政府標示都會出問題了，國產豬光政府部門就有3套，地方可能每個縣市都會自己標，要叫消費者相信哪個？更何況只標產地，消費者要看的是有沒有含萊克多巴胺」。