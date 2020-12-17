向肥胖說掰掰　享受健康瘦身的輕盈人生

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榮獲性感健美組第1名的張先生是職能治療師，過去因生活壓力暴飲暴食而驟胖，肥胖身材讓他變得沒信心，曾經也是自殺專線列管關懷的個案，報名參加健走瘦身賽給了自己開始改變的契機，3個月成功減重12.85公斤，更在全台海選中當選了日本亞瑟士運動贊助選手；獲得勇氣回春組第3名的陳先生說，看到衛生局舉辦健走瘦身賽，鼓勵自己改變，在家人支持下，廣邀朋友一起參加健走活動，平時也以健走、騎腳踏車取代汽機車，靠意志力拒絕美食的誘惑，未來會持續減重到達成更理想體重。
力拼企業團體組第2名的新光產物保險公司的陳協理分享表示，公司主管平時很支持職場健康促進，此次組團參加健走瘦身賽後，團隊成員成立line群組，交換成績，每天步數回報，參加比賽後，大家都養成每天日行萬步的習慣；企業團體組第3名是由陳仁德醫院李淑儀副院長號召院內員工組隊參加，她說新冠肺炎疫情期間壓力大、無暇運動，體重直升，報名後團員靠著揪團健走及減少熱量攝取，體重就慢慢下降，回顧以前肥胖的照片，都覺得現在的自己更健康、精神也變好了。
張耀懋指出，依據108年體育署運動現況調查顯示，嘉義市有37.3%民眾過重或肥胖，研究證實肥胖與很多疾病有密切關聯，包括高血壓、高血脂、成人性糖尿病、阻塞性睡眠呼吸中斷、冠狀動脈心臟病、退化性關節炎、下肢靜脈曲張、以及癌症等等，呼籲巿民根據身體質量指數（BMI）或腰圍衝量健康體重指標，籲請民眾維持運動習慣、搭配健康飲食讓自己更健康。