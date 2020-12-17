向肥胖說掰掰　享受健康瘦身的輕盈人生

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向肥胖說掰掰　享受健康瘦身的輕盈人生

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-12-17 13:39:26

向肥胖說掰掰　享受健康瘦身的輕盈人生
▲嘉義市衛生局辦理健走瘦身賽頒獎。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
比起健康者體重，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險；嘉義市衛生局109年舉辦全嘉愛健走系列活動，也同時辦理健走瘦身賽，健走瘦身賽成績於17日揭曉，並由衛生局張耀懋局長頒獎給成功瘦身的個人及企業團體，瘦身有成者於受獎時，也公開分享其瘦身經歷。
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▲榮獲性感健美組第1名的張先生是職能治療師。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
▲榮獲性感健美組第1名的張先生是職能治療師。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
榮獲性感健美組第1名的張先生是職能治療師，過去因生活壓力暴飲暴食而驟胖，肥胖身材讓他變得沒信心，曾經也是自殺專線列管關懷的個案，報名參加健走瘦身賽給了自己開始改變的契機，3個月成功減重12.85公斤，更在全台海選中當選了日本亞瑟士運動贊助選手；獲得勇氣回春組第3名的陳先生說，看到衛生局舉辦健走瘦身賽，鼓勵自己改變，在家人支持下，廣邀朋友一起參加健走活動，平時也以健走、騎腳踏車取代汽機車，靠意志力拒絕美食的誘惑，未來會持續減重到達成更理想體重。
▲企業團體組第3名的陳仁德醫院李淑儀副院長分享得獎心得。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
▲企業團體組第3名的陳仁德醫院李淑儀副院長分享得獎心得。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
力拼企業團體組第2名的新光產物保險公司的陳協理分享表示，公司主管平時很支持職場健康促進，此次組團參加健走瘦身賽後，團隊成員成立line群組，交換成績，每天步數回報，參加比賽後，大家都養成每天日行萬步的習慣；企業團體組第3名是由陳仁德醫院李淑儀副院長號召院內員工組隊參加，她說新冠肺炎疫情期間壓力大、無暇運動，體重直升，報名後團員靠著揪團健走及減少熱量攝取，體重就慢慢下降，回顧以前肥胖的照片，都覺得現在的自己更健康、精神也變好了。
▲承辦全嘉愛健走的幕後功臣。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
▲承辦全嘉愛健走的幕後功臣。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.17）
張耀懋指出，依據108年體育署運動現況調查顯示，嘉義市有37.3%民眾過重或肥胖，研究證實肥胖與很多疾病有密切關聯，包括高血壓、高血脂、成人性糖尿病、阻塞性睡眠呼吸中斷、冠狀動脈心臟病、退化性關節炎、下肢靜脈曲張、以及癌症等等，呼籲巿民根據身體質量指數（BMI）或腰圍衝量健康體重指標，籲請民眾維持運動習慣、搭配健康飲食讓自己更健康。
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