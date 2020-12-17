日男「什麼都不做」大爆紅！真實工作曝光　妻力挺當空氣

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他的收費標準也相當特別，客戶只要提供國分寺車站到指定地點的車資、餐點，森本祥司就願意到場服務。過去這兩年來，他每年服務案例超過了一千件，但最近因生意太過熱門，才開始收取1萬元日幣（約新台幣2714元）的費用。
森本祥司接過的委託案相當多，其中內容包括陪伴媽媽遛狗、陪女生抓寶可夢、傾聽上班族罵上司、講八卦、坐在櫻花樹下發呆等等，甚至還有人請他陪伴去辦離婚登記。呂秋遠透露，「陪伴的工作，讓他養活了自己、出了書、漫畫、拍成了日劇，而且推特上還有27萬人追蹤」。
事實上，森本祥司原本在出版社上班，但工作讓他生活變得不快樂，後來決心去做「什麼都不做的人」的工作，意外讓他生活變得比以往快活多，呂秋遠指出「他就只是陪伴、傾聽，什麼都不做，但是帶給客戶很多的安慰。這項工作，最後變成了生意，而且找到了快樂。」
其實森本祥司的太太，一開始對於他的新工作也十分擔心，但太太認為「如果你繼續這樣工作下去，我會更不安，不如去做你想做的事情吧」，於是他就開始「無所事事」的陪伴人生。不過，呂秋遠認為森本祥司決心嘗試這樣的工作相當有勇氣，呂秋遠解釋，在日本社會中，不上班的人在他人眼中，就會被認為一無是處，「大阪大學畢業，不好好從事教材編撰的工作，竟然去做一個沒用的人，太沒出息了」。
但呂秋遠表示，森本祥司並非真的一無是處，他分享曾經有名離鄉背井獨自到東京打拼的女子，努力許久最終仍沒能轉為正職，甚至還被同事嘲笑。而她在離開前，就拜託森本祥司陪她度過在東京的最後一天，「森本先生就這麼陪伴她，讓她在最後留在東京的那一天，知道有人還願意聽她說話。」
最後呂秋遠也感慨直呼，「好好活著，可以陪伴別人，就是很棒的祝福了，在2020年這時候，特別是如此。不會沒用的，所有人，包括只能當空氣人，都是有用的。因為只有空氣，才是人們最不可或缺的東西呢！人生這麼短，管別人怎麼想，開心活著最重要啦！」
森本祥司的故事曝光後，隨即引來不少網友大讚，直言「如果當過心理諮商員，才能體會這工作很難，光清理聽後的垃圾，就不容易！」「靜靜地陪伴就是最大的安慰」、「成為別人的力量，就是美好的祝福」、「不打擾，也是一種溫柔」、「陪伴對某些人真的很重要」。（編輯：陳雅雲）