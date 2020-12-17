移開租屋處舊家具！他見「詭異符咒」直發毛 內行揭真相
移開租屋處舊家具！他見「詭異符咒」直發毛 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 15:06:40
好不容易搬進新家，卻遇到這種情況，實在令人好毛！近日一名網友在臉書社團《靈異公社》貼文提到，最近剛搬到新家，移開屋內舊家具，卻驚見兩張詭異的符咒，嚇得直問「代表房子不乾淨嗎？」貼文立刻引發網友高度熱議，釣出內行網友神解背後真相。
原PO表示，剛搬進新的租屋處，搬開屋內的舊家具，卻看到家具板子的背後被貼上紅紙，後方牆面更有兩張詭異符咒，嚇得直問「這是代表房子不乾淨嗎？我平常沒在拜拜，所以比較不知道」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「10幾年前，家裡曾租過有貼符的房子，有鬼」、「符問題不大，牆壁龜裂壁癌問題比較大」、「通常紅色字的都是還好的，但是這已經多年前沒效果了」、「我看到了，真的很不乾淨，牆壁龜裂，而且灰塵很多，建議您打掃乾淨再搬進去住會比較好」。不過，也有內行網友表示這其實是平安符，不需過於擔心，「這是平安符 ! 是讓人住宅安心 !」「看起來只是鎮宅平安用，基本上沒什麼大問題」、「鎮宅用不用擔心，我房間和窗戶都有貼，怕外靈入侵」、「一般的平安符鎮宅！化煞用，這個房子沒有不乾淨的地方」、「沒有，安宅而已」。（編輯：賴詠璿）