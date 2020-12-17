窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

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窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？

文/寵毛網

calendar_today2020-12-17 21:00:00

窗型舊冷氣竟「長出橘貓」　奴才驚：魔術大空間？
▲網友家的冷氣竟然長出橘貓！（圖／網友Bao Lai授權提供）
原來家電真的會長出貓咪！住在彰化的網友賴小姐日前幫朋友暫顧橘貓「小寶」，某天半夜小寶突然喵叫找她，當時她正在忙又怕吵到鄰居，於是先請先生上樓看看，沒想到滿心期待見到阿姨的小寶一看到是「叔叔」，竟立刻衝進冷氣機裡，嚇傻兩位奴才！
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▲「小寶」是賴小姐友人暫時寄養的橘貓（圖／網友Bao
▲「小寶」是賴小姐友人暫時寄養的橘貓（圖／網友Bao Lai授權提供）
賴小姐表示小寶是開服飾店好友養的貓咪，以前跟一群雞朋友住在老厝的院子裡，好友看牠在外生活很辛苦，原本想幫牠送養，沒想到小寶很會撒嬌於是就留下來當店貓。由於好友陸續撈了幼貓回來送養，需要隔離而且店裡空間不夠，加上還要治療背後肩胛上肉芽腫，好友忙不過來於是才拜託賴小姐暫時照顧。小寶很喜歡女生陪伴，看見女性人類都會主動撒嬌路倒賣萌，但就是對男性「無感」，喜好非常明顯。由於賴小姐家裡還有一隻21歲老狗與其他貓咪，小寶雖然親貓但是太聒噪，其他貓咪受不了牠一直「講話」，賴小姐只好讓牠住在樓上「VIP房」並派「涉世未深」的橘貓弟弟「小橘子」陪伴牠。
▲當時開服飾店的飼主看牠在外流浪很辛苦，便決定將牠帶回家準備送養（圖／網友Bao
▲當時開服飾店的飼主看牠在外流浪很辛苦，便決定將牠帶回家準備送養（圖／網友Bao Lai授權提供）
幾天前賴小姐陪小寶與小橘子玩耍時，瞥見牆上的窗型冷氣好像少了一些葉片，因為冷氣老舊早已拔掉插頭沒有使用，後來陸續發現地上出現葉片，這才推測應該是小寶或小橘子「搞破壞」但是她不以為意。沒想到某天半夜一點半，小寶想找阿姨陪玩一直大聲叫，當時賴小姐正在照顧狗狗又擔心牠吵到鄰居，便請先生先上樓看牠，沒想到滿心期待阿姨出現的小寶一看見是「叔叔」，竟然使出「洪荒之力」狂奔、猛跳、一下就衝進冷氣孔裡，當場讓叔叔非常傻眼！賴小姐得知後擔心牠「卡住」立刻衝上樓，一開房門就看到牠躲在冷氣孔裡，一臉哀怨地看著她，賴小姐好氣又好笑地一邊拍照記錄，一邊輕聲呼喚牠，小寶這才慢慢從冷氣機裡鑽出來撒嬌！
▲日前小寶半夜喵叫找賴小姐，沒想到來的竟然是「叔叔」，小寶當場立刻奔進冷氣孔裡，還一臉哀怨樣！（圖／網友Bao
▲日前小寶半夜喵叫找賴小姐，沒想到來的竟然是「叔叔」，小寶當場立刻奔進冷氣孔裡，還一臉哀怨樣！（圖／網友Bao Lai授權提供）
▲小寶：倫家要阿姨陪，鼻要叔叔啦！（圖／網友Bao
▲小寶：倫家要阿姨陪，鼻要叔叔啦！（圖／網友Bao Lai授權提供）
▲直到賴小姐上樓輕聲呼喚小寶，牠才慢慢爬出來（圖／網友Bao
▲直到賴小姐上樓輕聲呼喚小寶，牠才慢慢爬出來（圖／網友Bao Lai授權提供）
由於畫面實在太荒謬，賴小姐忍不住分享在貓咪社團裡，並寫下：「原來沒在使用的窗型冷氣機有這種功能，根本就是魔術大空間TIIDA！」短短幾天就吸引超或3萬多名網友噴笑按讚，不少人紛紛留言：「我的老天鵝啊好可愛！」、「貞子從電視出來，貞貓子從冷氣出來」、「怎麼進去的？」、「想知道會長貓的冷氣要在什麼地方買的到」、「如果告訴朋友冷氣裡有貓，應該會被罵神經病吧」、「真的是魔術大空間，連橘貓都進的去XD」。（編輯：陳珮瑜）
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