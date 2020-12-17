阿嬤車上切「巨大蘿蔔糕」超神奇！內行揭真相：要排超久
阿嬤車上切「巨大蘿蔔糕」超神奇！內行揭真相：要排超久
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 16:06:00｜update2020-12-17 16:16:09
台灣擁有「機車王國」的稱號，在街道上隨處可見機車的身影，而其亦是許多民眾通勤上下班或出遊時的交通工具。不過，就有網友貼出一張照片，只見畫面中一名阿嬤手拿長刀，慢慢地將機車上神秘的白色物體削下來，讓不少笑稱「看起來好好吃！」但就有內行人曝光真相，驚嘆直呼「這排隊要等很久！」
原PO於臉書社團《路上觀察學院》上發文，其貼出一張照片，只見畫面中，一位阿嬤拿著長刀，熟練地將機車上如同「蘿蔔糕」似的白色物體仔細切割，原PO隨即在內文興奮直言「看起來好好吃！」貼文一曝光，就引來不少網友搞笑留言，「這是賣茯苓糕，很好吃」、「我看倒像塊油蔥粿」、「菜頭粿嗎」、「切蘿蔔糕嗎哈哈」、「我以為真的是什麼糕...」、「原來是在賣椰肉的啊，我還以為是機車坐墊呢」。
然而就有內行人指出，白色物體的真面目其實是「機車坐墊內的海綿」，由於坐墊高度無法調整，有些人坐起來會感覺太高而不太舒適，才會特別花錢，請這位阿嬤幫忙以手工削坐墊的方式，來降低高度。甚至還有許多網友透露，目前還有在手工削坐墊的店家已經不多，但有需求的人仍不少，因此時常得等排很久，「真的是夕陽產業，有些老店下午去排隊看到夕陽才輪得到你」、「我從十年前到現在，客人只有越來越多而已.....，這種手工是機器無法取代的」、「那間人超多啊，排隊要排超久，特殊款還要留座墊等上一個禮拜，十幾年前就是，現在更忙了」。（編輯：陳雅雲）