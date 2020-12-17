台灣2021年經濟如何？中研院曝「1籤」神預言：GDP上看4

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台灣2021年經濟如何？中研院曝「1籤」神預言：GDP上看4

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 15:59:43

▲李錫堤提醒近年台北、宜蘭地區可能將會有震度5以上的地震發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲究竟台灣會有怎樣的發展呢？中央研究院也在臉書上預言2021台灣將「大疫狂流、璀璨明珠」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
受到疫情侵擾、充滿變故的2020年即將到尾聲，迎接而來的是嶄新的2021年，究竟台灣會有怎樣的發展呢？中央研究院今（17）日也在臉書上抽出「經濟國運籤」，預言明年台灣將「大疫狂流、璀璨明珠」，並用科學角度解釋背後原因。
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中研院17日在臉書撰文指出，「2020年新冠疫情延燒席捲全球，不僅重挫各國經濟成長，衝擊全球貿易，全球至今仍然陷在最嚴重的經濟衰退中。然而，我國政府與全民齊心抗疫，不只疫情控制成功，並且經濟持續活絡，逆勢成長，堪稱大疫狂流中的璀璨明珠」。
中研院說明，「第三季實質GDP年成長率為3.92%，預估2020年經濟成長率將達到2.71%。展望2021年，新冠肺炎疫苗研發已有顯著進展，全球經濟復甦指日可期，我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張，預期2021年實質經濟成長率為4.24%」。

▲中央研究院在臉書上分享預測明年台灣的「國運籤」。（圖／翻攝中研院臉書）
▲中央研究院在臉書上分享預測明年台灣的「國運籤」。（圖／翻攝中研院臉書）
未來隨著疫苗研發有成，中研院認為，「將有助於消費者與企業恢復正常的經濟活動，國際貿易也可望回到正常成長的軌道。全球經濟復甦已指日可待。然而考慮諸多不確定因素，如新冠疫情的緩解速度，美中兩大國之間多方位的對立態勢與其他地緣政治風險等，都將持續影響全球經濟復甦的速度。再加上兩岸緊張關係的僵局，更將牽動我國貿易、投資與金融市場的發展」。

最後，中研院總結，「綜上，考量不確定因素與預測誤差下，預測臺灣2021年全年實質GDP成長率的50%信賴區間為 (3.16%, 5.42%)」。

『民間消費』

因為國際商務與旅遊受疫情重創，國外消費幾乎完全歸零; 國內消費則隨國內疫情趨緩，加上各項振興方案效果逐漸發揮成效，促進民眾消費、國內旅遊，帶動內需服務業營收微幅止跌。

『對外貿易』

預期明年將延續宅經濟商機，高資通產品的發展、5G新興科技等應用，且全球貿易需求回升，助於出口暢旺。

『物價方面』

明年疫情可望較為緩和，全球經濟持續復甦，國際商品市場需求回升，預期2021年CPI與WPI成長率分別為1.33%與 -0.41%。

『勞動市場方面』

受疫情影響較有緩解，今年前10個月之平均失業率為3.87%，預期2020年與2021年失業率分別約為3.86%與3.73%。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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