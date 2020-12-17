台北雨狂降1個月！過來人推「宜居縣市」：後悔太晚搬來
台北雨狂降1個月！過來人推「宜居縣市」：後悔太晚搬來
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 16:59:46
北部雨已經斷斷續續下了將近一個月時間，令許多民眾感到相當崩潰，氣象達人彭啟明也指出，北部除了本周四、五會有短暫空檔好天氣，之後還會持續降雨至少到年底或年初。對此，就有網友在PTT八卦版提到，台北近3個月雨下不停，反觀台中下大雨的日子比較少，不禁疑惑是否有人會因為天氣搬家？貼文引發熱議。
原PO表示，台北這3個月應該讓人體會什麼叫雨都了，崩潰直嚷「下到都快讓人憂鬱症了，反觀桃園則是還可以，台中大好，真正下大雨的日子不超過10天」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「會有人因為天氣選擇住桃園或台中嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「考慮搬到桃園」、「北部本來就多雨較潮溼」、「要是有不錯的工作，台中是好選擇」、「桃園的天氣跟台北有差很多嗎？一樣溼冷」、「從台中搬來中壢，最近超冷又一直下雨」。文章也釣出桃園的網友吐露心聲「我在桃園長大的，天氣根本就沒比台北好多少」、「桃園也是很愛下雨啊！北北桃都差不多」、「桃園冬天比台北冷耶，每天通勤應該都有感」；台中網友則表示「台中今年實在是沒什麼大雨印象」、「超愛台中，只後悔太晚搬來」、「台中天氣真的是超好」、「台中真的天氣很好，這也是我愛台中的原因之一」。（編輯：賴詠璿）