磨米漿迎冬至　沙鹿國小手做湯圓暖人心

一樣的冬天，不一樣的冬至！台中市沙鹿國小為了給學生一個有別以往的冬至體驗，今(17)日特別規劃了一系列的古早味冬至主題統整活動，除還原先民手做湯圓的傳統流程外，並結合各領域課程予以加深加廣，期望讓學生對冬至能有一個完整的概念與認識，而非只是吃湯圓。

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沙鹿國小校長王銘男指出，為了跳脫以往冬至活動就只是搓湯圓、煮湯圓吃的窠臼，今年特別炮製傳統，從磨糯米漿、瀝乾糯米漿、揉糯米糰、到搓湯圓一氣呵成，讓學生透過五官與實作體驗，去感受不一樣的冬至湯圓，而且現場還展示了從清水農村文化館借來的古老大石磨與現代化的磨米機做對照，學生都大開眼界。

另外，沙鹿國小請來13位退休老師擔任志工，悉心在各分站為學生說明及示範湯圓的製程，首先將泡過水的糯米磨成米漿後，放到粿袋中綁緊再置於長板凳上，透過扁擔壓出水份，數小時後變成塊狀糯米，將其剝碎後加入粿母(粿碎)，經過揉捏成糰狀的圓仔ㄘㄟ（台語），搓成條狀，再掰成一小塊，就能開始搓湯圓了。退休老師傳授真功夫細心教導學生如何搓出又圓又飽滿的手做湯圓，學生開心挽袖參與，大呼有趣之餘，也了解到平常容易吃到的湯圓，製作過程竟如此繁複。





同時，沙鹿國小的老師特別整合了自然、社會及語文領域課程，「自然領域」介紹農曆的二十四節氣，冬至太陽直射南迴歸線，北半球晝最短，夜最長；「社會領域」說明冬至的由來、吃湯圓、及添歲等習俗；「語文領域」透過相聲介紹冬至閩南語韻文，「冬至烏，過年酥；過年酥，冬至烏。」此外，還有國際化的課程，藉由兩位學生的talk show介紹不同口味湯圓的英語說法，諸如：金銀小湯圓(Traditional Tangyuan)、鹹湯圓(Savory Tangyuan)，芝麻湯圓(Sesame Tangyuan)等，提供學生更完整的「冬至」主題生活體驗。

冷冷的天有著滿滿的溫馨，沙鹿國小學生吃著親手搓的金、銀湯圓，也吃進了甜蜜圓滿與平安吉祥，學生開心的表示，這是一個具有濃濃古早味又充滿趣味與回憶的冬至。