「中午吃什麼」插圖爆紅 老外歪樓讚台灣人都吃不胖
記者蕭子瑜/綜合報導
calendar_today2020-12-17 23:30:00
根據The China Post報導，上班族平日早上起床就開始忙碌，不外乎來幾杯咖啡、開會、以及收發電子郵件，因此，中餐時間成了避風港，而「中午吃什麼」肯定是大家這時段最關心的問題。
近日，一張插圖在外國社群上爆紅，圖中只見兩位上班族女性途經一個小吃攤位前，找尋午餐的下落，引起外國網友熱議討論台灣美食。許多曾到訪台灣的網友注意到後方掛在牆上的菜單，上面寫著陽春麵、貢丸湯和鍋燒意麵，這巨幅菜單勾起他們過往來台回憶，印象非常深刻。
另外，有人注意到圖中OL手提塑膠袋，猜測塑膠袋裡面應該裝著甜不辣或是鹹酥雞。
插圖成功勾起不少老外在台灣嘗試各種美味料理的幸福回憶。
其中，一名網友注意到不少小細節，像是台北市店門口掛的地址牌子，以及麵攤裡擺放的紅色塑膠椅子。
另一名網友更大讚插畫原作者對OL好身材的描繪相當到位，還提到自己認識的西方女性同事都非常忌妒台灣人的好身材。
還有一名網友解釋道，這是「台灣特有矛盾現象--有世界上最好吃的食物但大部分人的身材卻非常苗條。」
更多新聞請看The China Post