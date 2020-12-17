成功應徵上台積電！科大男「職務曝光」遭網狠酸：沒地位

2020年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少人苦嘆工作難找，現如今到了年底，仍然失業。不過，也有一名男網友發文表示自己近日成功應徵上了晶圓代工龍頭「台積電」的助理工程師，並分享這期間的大小事，卻遭到不少網友狠酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「應徵上了台積電」為題發文，表示自己從私立科大畢業已經兩年多了，原本的工作是在小科技公司，規模加上老闆一共只有4個人，他想說轉換跑道到大公司試看看。而近日期待已久的工作終於應徵上了，讓他相當開心，而自己應徵上的職位則是「助理工程師」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「應徵上了台積電」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過原PO這時問對方「11月29日不是有核對過了嗎」，豈料人資竟很兇地說「我是不能再核對一次嗎」，原PO很害怕因此沒工作，當下也立刻回應「可以」。人資後來核對完資料後，就問了若有機會邀請您來本公司，最快報到時間為何，他也選擇了12月21日，「就在16日晚上接到人資來電，『恭喜你錄取本公司助理工程師職務』，並寄一些新人準備資料等訊息給我，YA！進入台灣最大的公司了」。



▲男網友應徵上了台積電，相當開心。資料照。（圖／美聯社／達志影像） 貼文一出，有些網友狠酸「講一句比較白的，這個職缺就是技術員」、「恭喜，助工在台積裡最沒地位」、「為你的肝RIP」、「助工很好上啦，其實跟OP一樣就萬年一樣的工作內容，而且不需要扛什麼責任」、「用資歷去應徵應該是蠻正常的啦，如果說貴校學士畢業直接應徵上助工那就該討論了」、「技術員不就是聽得懂人話+肝新鮮都可以進」；也有網友表示「恭喜原PO，沒上的一堆眼紅，可憐啊」、「我覺得人家進入夢想公司很好啊，待不待得住跟累不累就讓原po自己去體驗啦，不需要一直嘴」、「一堆人留言好酸」。

另外，也有網友對人資的回應感到不解，「人資兇什麼，有事嗎？依照我的經驗面試不給好態度的很多都是屎缺」、「人資不知道在跩什麼」、「他們家的人資態度參差不齊....」、「人資有事嗎」、「人資的素質...哀」。（編輯：郭佩蓉）