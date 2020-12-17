成功應徵上台積電！科大男「職務曝光」遭網狠酸：沒地位

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成功應徵上台積電！科大男「職務曝光」遭網狠酸：沒地位

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 17:13:08｜update2020-12-17 17:14:04

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名科大畢業的男網友分享自己成功應徵上台積電的喜悅，豈料竟遭到大批網友酸爆。（圖／NOWnews資料照片）

2020年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少人苦嘆工作難找，現如今到了年底，仍然失業。不過，也有一名男網友發文表示自己近日成功應徵上了晶圓代工龍頭「台積電」的助理工程師，並分享這期間的大小事，卻遭到不少網友狠酸。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「應徵上了台積電」為題發文，表示自己從私立科大畢業已經兩年多了，原本的工作是在小科技公司，規模加上老闆一共只有4個人，他想說轉換跑道到大公司試看看。而近日期待已久的工作終於應徵上了，讓他相當開心，而自己應徵上的職位則是「助理工程師」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「應徵上了台積電」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「應徵上了台積電」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
他也分享一連串的面試過程，像是11月8日在台積電官網線上填寫個人履歷，隔天收到面試通知；11月20日到台積電六廠招募中心面試，一個禮拜後接到人資來電約電話面試時間，29日電話面試內容則是「核對基本資料和先前工作經驗」等相關問題。接著時間到了12月9日，他本來漏接了一通台積電電話，害他緊張地想說會不會就此失去工作機會，一直等不到下一通來電，於是他在14日中午寄mail詢問當初寄面試通知書給他的小姐，幸好在當日下午就接到了來電說要「核對基本資料」。

不過原PO這時問對方「11月29日不是有核對過了嗎」，豈料人資竟很兇地說「我是不能再核對一次嗎」，原PO很害怕因此沒工作，當下也立刻回應「可以」。人資後來核對完資料後，就問了若有機會邀請您來本公司，最快報到時間為何，他也選擇了12月21日，「就在16日晚上接到人資來電，『恭喜你錄取本公司助理工程師職務』，並寄一些新人準備資料等訊息給我，YA！進入台灣最大的公司了」。

▲男網友應徵上了台積電，相當開心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲男網友應徵上了台積電，相當開心。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，有些網友狠酸「講一句比較白的，這個職缺就是技術員」、「恭喜，助工在台積裡最沒地位」、「為你的肝RIP」、「助工很好上啦，其實跟OP一樣就萬年一樣的工作內容，而且不需要扛什麼責任」、「用資歷去應徵應該是蠻正常的啦，如果說貴校學士畢業直接應徵上助工那就該討論了」、「技術員不就是聽得懂人話+肝新鮮都可以進」；也有網友表示「恭喜原PO，沒上的一堆眼紅，可憐啊」、「我覺得人家進入夢想公司很好啊，待不待得住跟累不累就讓原po自己去體驗啦，不需要一直嘴」、「一堆人留言好酸」。

另外，也有網友對人資的回應感到不解，「人資兇什麼，有事嗎？依照我的經驗面試不給好態度的很多都是屎缺」、「人資不知道在跩什麼」、「他們家的人資態度參差不齊....」、「人資有事嗎」、「人資的素質...哀」。（編輯：郭佩蓉）

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