房市／網友問新莊買哪裡？專家推兩區
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 08:30:00
有網友在「mobile01」討論區詢問，若想在新莊自住購屋，若以後想要小換大，房價有增值空間，選哪裡購屋較有未來性？房市專家表示，副都心和頭前重劃區未來仍會是新莊重點區域，尤其有大型購物中心，以及捷運等利多加持，發展性強勁。
針對有意在新莊置產的網友，又希望能有增值空間，詢問哪裡購屋較有未來性?大家房屋企劃研究室主任郎美囡推薦新莊的副都心與頭前重劃區兩區域，因兩區域相連，機場捷運通車後有帶動房價效果，大型購物中心宏匯廣場進駐後，也容易磁吸診所、其他商家群聚，選擇捷運站點周邊，未來可望發展在地商圈，為房屋加值。目前兩區域臨主要幹道思源路的價格較高，多是4字頭、5字頭，離幹道、捷運站越遠，則是3字頭、4字頭；不過，郎美囡也提醒，新建案較多的區域，因價格帶動效果較強，需特別注意不要買在社區最高價，價格支撐性較佳。
信義房屋新莊頭前店店長許智翔表示，若要新莊的副都心與頭前重劃區購屋，可把握交通、建商、房型三個原則，會選到較保值的房屋，例如頭前重劃區鄰近有機場捷運新北產業園區站、捷運環狀線幸福站，近捷運站交通方便，也不易掉價。再來就是兩個重劃區建商品牌多元，不少民眾在看屋時，會篩掉評價較不好的建商，好的建商較保值，指名度也比較高，許智翔進一步表示，也需選擇標準房型，像是權狀坪數兩房26至28坪、三房42坪，是普遍民眾接受度高的物件，後續轉手容易。