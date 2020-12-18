房市／想拿優惠房貸方案怎麼選？專家：熱絡銀行有機會
房市／想拿優惠房貸方案怎麼選？專家：熱絡銀行有機會
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 18:00:00
除非現金充沛，否則一般人購屋皆需借重房貸，有網友好奇，現今銀行房貸方案五花八門，到底應如何選擇最適合的方案？專家建議，貸款年限方面，可從每月可還款負擔及申貸人年齡加以考量，至於哪一家銀行的方案最優惠，則建議詢問薪轉戶與平時較常往來的銀行，較有機會拿到優惠的方案。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，購屋族若想選擇條件最優惠的方案，假設是夫妻雙方一起買房，建議薪資較高，或財務、信用狀況較佳者作為申貸人。此外，也建議先詢問薪轉戶或常往來的銀行，且「一次送件」，避免聯徵資料分好幾次被調閱，被誤以為「信用狀況出問題」，購屋時的房仲公司或建商，也會有配合的房貸專案，條件通常也較佳。此外，郎美囡也表示，政府有上限800萬元的青安貸款，前期利率較低，但平均而言，與坊間民營銀行推出的方案利率差不多；至於要貸款20或30年，則應視申貸人的年齡與經濟狀況來選擇，例如銀行多以退休年齡65歲為基準，若超過45歲的申貸人，較難辦理年限30年期房貸。信義房屋「房訊知識」網站也統整申貸房貸注意事項。首先，申貸者應先估算資產狀況，只要提高自備款，房貸負擔相對較小，一般建議每月房貸支出占月收入3成以內，最多不要超過4成；至於房貸方案的選擇上，常見包括指數型、理財型、抵利型、利率遞減型、保障型、固定型房貸，利率、繳款形式各有不同，可依個人理財規劃為選擇依據。