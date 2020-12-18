房市／北屯首購物件難尋 都怪建設議題多
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 18:30:00
有網友分享，近日到台中北屯看房，發現大樓2房產品數量相當少，好奇詢問原因？在地房仲透露，雖然賣方仍有釋出2、3房這類最受首購族喜愛的標準型產品，但因實在太多買方搶進，賣得又快又多，市場上才會較難找到。
信義房屋文心捷運店店長洪烱隆觀察，北屯議題多，包括捷運綠線將通車、COSTCO二店已開幕，漢神百貨也將插旗11期重劃區，規劃興建「洲際娛樂商城」，此外，國民運動中心也已確定會落腳松竹路、環中路口的14期重劃區。再加上北屯房價雖有明顯漲幅，但相較市中心西區、西屯區等地，仍相對親民，因此從2、3年之前開始，就越來越多首購族買進北屯。洪烱隆表示，買方搶進北屯，產生兩現象，其一是房價節節攀升，其二則是標準型產品越來越搶手。房價部分，北屯從過去被視為「首購天堂」，隨著需求增加，房價也一路上漲，中古屋尚有部分1字頭產品，但也越來越少，其餘幾乎都穩站2字頭，更不用說屢創高價的新建案。舉例來說，10期重劃區5年內新成屋，650至750萬才能買到2房，若是近捷運的市中心，得850至950萬才能買到新成屋2房，部分甚至總價得破千萬。
至於首購族最喜歡的2、3房標準型產品，也因為需求量大，即使賣方仍有釋出，但只要價格合理、屋況不錯，通常很快就能賣掉，由於賣得又快又多，才會顯得市場上流通的標準型產品數量不多。因此，他也觀察到，許多首購族轉往隔鄰的潭子、太平購屋，因為緊鄰北屯，雖然兩地的新成屋價格並未必北屯便宜太多，但中古屋部分，每坪仍能便宜1至2萬元，所以也頗受青睞。