影／女子撿到「眼睛流膿小貓」　她心疼救援竟被迫收編

緣分來了想擋都擋不了！雲林一位網友蔡亭儀前年在路邊瞥見一隻像是小老鼠的灰色動物，善良的她擔心小動物在路中間被車輾過，當下便向前打算將牠移到路邊，沒想到走近一看、這才發現原來是隻雙眼發炎的小貓，她看著眼前這隻虛弱小貓，不忍心棄之不顧立刻決定先撈起來看醫生再說！

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▲可憐小貓眼睛睜不開，還不斷流膿！（圖／網友蔡亭儀授權）

× ▲可憐小貓眼睛睜不開，還不斷流膿！（圖／網友蔡亭儀授權）

這隻小貓眼睛帶去給獸醫檢查時、眼睛還在流膿，醫生看完表示除了眼部嚴重感染外還導致鼻子不通、貧血且營養不良、還發現體溫偏低食慾不振，醫生最後還投下一顆震撼彈表示：「這隻小貓狀況不樂觀，如果這幾天沒撐過去就掰掰了。」蔡小姐看著這隻渾身病痛的可憐蟲，好心的她二話不說決定傾囊相助讓貓獲得治療、並帶回家悉心照顧！



▲獸醫表示虛弱小貓如果沒撐過去就掰掰了（圖／網友蔡亭儀授權）

× ▲獸醫表示虛弱小貓如果沒撐過去就掰掰了（圖／網友蔡亭儀授權）

蔡小姐叫這隻小虎斑貓「阿喵」，因為之前曾撿過貓所以這次照顧起來特別有經驗，在投藥治療幾天之下，阿喵原本流膿黏住的眼睛順利睜開一些了，流膿的狀況減緩很多只剩下組織液，鼻子已通暢還懂得聞香找罐罐、自己主動進食、身體好轉很多，沒想到阿喵一開眼竟然對救命恩人哈氣，令她感到好氣又好笑！



▲小貓睜開眼哈氣：這位小姐妳誰！？這是什麼地方？（圖／網友蔡亭儀授權）

× ▲小貓睜開眼哈氣：這位小姐妳誰！？這是什麼地方？（圖／網友蔡亭儀授權）

蔡小姐家裡養的狗狗球球一見到小貓就主動找新朋友玩，讓阿喵逐漸打開心房，到後來兩隻狗貓朋友都要抱抱睡覺、模樣很恩愛！她觀察阿喵身體恢復許多、正打算幫牠找個終身鏟屎官，沒想到阿喵卻起了奇妙的變化，原本翻臉不認人的阿喵卻對她百般糾纏、個性變超級塞奶、每天都陪睡，諂媚的行為就像說：「妳被本喵選中啦！」阿喵的舉動讓她內心動搖了！



▲眼睛好很多，是不是很萌啊！（圖／網友蔡亭儀授權）

× ▲眼睛好很多，是不是很萌啊！（圖／網友蔡亭儀授權）

蔡小姐本來想治療好貓咪就安排送養、到了決定送養階段卻被貓咪纏上，她找了寵物溝通師想了解阿喵的心聲，溝通師說：「牠在外面時因為黑黑看不到會怕，但在家裡很溫暖跟球球玩也很開心！」基於本身還有能力飼養，就決定把阿喵留下來，收編成功了！





阿喵很幸運恢復元氣，從一隻眼睛流膿的貓脫胎換骨變成大眼萌貓，甚至還為自己找了好主人， 2歲的阿喵目前頭好壯壯，可摸可揉脾氣超好！馬麻在貓咪社團分享當初在路邊撿到阿喵的故事，吸引許多網友關注，有人說：「有人疼就是不一樣」、「謝謝妳給牠遮風避雨、有滿滿的愛的家」、「變漂亮了」、「眼睛好了有神了」、「感恩有妳的救援！祝福妳們幸福久久喔！」。（編輯：楊釆蓉）

▲什麼送養？本喵決定這輩子賴著妳了！（圖／網友蔡亭儀授權）