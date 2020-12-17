蘇偉碩是萊豬吹哨者 蔡壁如：不應由警局約談
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-17 20:10:06
蔡政府明年元旦起將放寬含有萊克多巴胺豬肉進口，民間反瘦肉精美豬聯盟、醫師蘇偉碩近日在網路主張萊豬毒性是搖頭丸的250倍，經衛福部食藥署認定是不實訊息，依違反《食品安全衛生管理法》向警政署告發。民眾黨立委蔡壁如今（17日）比喻蘇偉碩有如武漢肺炎疫情吹哨者李文亮，並建議蘇是專業醫師，不應由警局送約談單，而是應該由衛福部或高雄市衛生局找他談，專業可以和專業對話。
蔡壁如今於臉書發文指出，中國有個醫師李文亮，他在2019年12月30日率先向外界披露COVID-19疫情，2020年1月3日因為「在網際網路上發布不實言論」被當地警局發出警示和訓誡，被稱為「疫情吹哨人」。蔡壁如說，現在，台灣也有個醫師蘇偉碩，他提出論文證據指出萊劑對人體的危害，卻被高雄市政府警察局要求12月25日晚上10點「到案說明」。
蔡壁如認為，蘇偉碩是個專業醫師，在高雄執業，高雄市衛生局是其主管機關，衛生局是專業單位，「專業可以和專業對話，不需要請警察出面」。
蔡壁如表示，在醫學上我們強調的是「實證醫學」，蘇醫師的發言如果有論文的支撐，衛福部或是高雄市衛生局要找他談，一點都不難，因為他是執業醫師；如果蘇偉碩真的散播不實言論，還可以用「醫師法」或「傳染病防治法」開罰，而不應該是由警察局送約談單，而且還是在這麼晚的時間。新聞來源為Newtalk 新頭殼