下體爆癢！她狂摳半年「痘痘變癌症」 醫嘆：整個切掉了
下體爆癢！她狂摳半年「痘痘變癌症」 醫嘆：整個切掉了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 18:48:14
不少女性一遇到私密處問題，總是害羞求醫，不過若是時間拖得太長導致病情加重，那可就不好了！對此，也有一名60歲的婦人下體紅腫發癢，起初以為是長痘痘便猛抓，豈料紅點面積不斷擴大，外陰部也出現潰瘍的情況，在這過程中她也不斷嘗試擦了各種藥膏，無奈都沒效。半年後，她的媳婦發現她抓癢的頻率異常高，便帶她就醫，這才得知原來是「惡性癌症」，還要將整個外陰部切除。
下體若冒出「痘痘」千萬別自己亂擠！婦產科醫師楊維真在節目《醫師好辣》中指出，立即就醫將膿擠出可以控制症狀，但很多人都自己在家亂擠，也因為私密處環境很髒，嚴重的話恐引發蜂窩性組織炎。她也分享曾遇過的個案，有名60歲的婦人下體紅腫發癢，以為是長痘痘便不斷地抓、摳其部位，卻也導致患部面積愈來愈大，從原本小指甲片大小變成大拇指大小，且在外陰部處似乎還合併著潰瘍，就像裂開的樣子。婦人自覺年紀大，身體容易乾，便自己擦乳液、家用乳膏、抗黴菌乳膏、荷爾蒙乳膏都無效，甚至嘗試刀傷用藥膏，但症狀都不見改善。楊維真也提到，直到半年後，婦人的媳婦返家過年，發現婆婆一直抓胯下，才得知婆婆私密處因為「長痘痘」非常癢，而且還拖了半年都未好轉。
媳婦這時驚覺事態不對，趕緊帶著婆婆就醫檢查，結果竟然是得了相當罕見的「外陰部癌症」。楊維真也表示，「這是一個很惡性癌症」，也因為婦人時間拖太久，延誤就醫，被發現時淋巴已經轉移，外陰部的病灶處需要整個切除，「等於外陰部整個都沒有了」。楊維真也分享幾個觀念，若發現下體出現「表皮潰瘍」，要確認是不是「癌症」問題，如果是腫、痛和化膿，則較容易是「感染」問題，像是毛囊炎和巴氏腺囊腫；而若是按鼠蹊部會痛，則要考慮到除了私密處問題以外的「淋巴癌」問題，當淋巴腫如「大紅豆」，呈現圓形的腫塊或是成串腫起，這時就已經很嚴重了。（編輯：郭佩蓉）