下體爆癢！她狂摳半年「痘痘變癌症」　醫嘆：整個切掉了

不少女性一遇到私密處問題，總是害羞求醫，不過若是時間拖得太長導致病情加重，那可就不好了！對此，也有一名60歲的婦人下體紅腫發癢，起初以為是長痘痘便猛抓，豈料紅點面積不斷擴大，外陰部也出現潰瘍的情況，在這過程中她也不斷嘗試擦了各種藥膏，無奈都沒效。半年後，她的媳婦發現她抓癢的頻率異常高，便帶她就醫，這才得知原來是「惡性癌症」，還要將整個外陰部切除。

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▲婦產科醫師楊維真在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

▲婦產科醫師楊維真在節目《醫師好辣》中分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

媳婦這時驚覺事態不對，趕緊帶著婆婆就醫檢查，結果竟然是得了相當罕見的「外陰部癌症」。楊維真也表示，「這是一個很惡性癌症」，也因為婦人時間拖太久，延誤就醫，被發現時淋巴已經轉移，外陰部的病灶處需要整個切除，「等於外陰部整個都沒有了」。