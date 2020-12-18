米其林主廚聯手米其林零食 跨刀代言尋新商機
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-18 10:39:04
台灣餐飲市場因應國人的口味與豐富的接受度而蓬勃發展，雖然今（2020）年受到新冠肺炎疫情影響，但還是有不少餐飲品牌從中尋求生路。隨著米其林指南來台，台人也更能接受Fine Dining（部分譯為：精緻餐飲）的用餐方式與口味，台北知名Fine Dining品牌主廚今年更跨界與屢獲國際大獎的零食品牌合作，成為其年度代言人，也從中尋出不同的合作模式。
台灣零食品牌自然主意及酷覓星，不僅連續多年榮獲國際美食評鑑大賞比利時ITI、布魯塞爾Monde Selection、英國Great Taste Awards三冠王肯定，更於今年攜手蘭餐廳，將零食餐盤化，跨界推出4款專屬的新菜色，專為自然主意、酷覓星拍攝影片所研發。同時也邀請奪得2020米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳主廚李信男擔任年度代言人。蘭餐廳表示，這樣的合作過去並沒有嘗試過，此次也釋出以「頂尖對決」為題拍攝的影音廣告，即日起在網路上主打，預計明年打入電視廣告，希望這樣的合作對品牌間都有正向效果。
今日李信男也特別製作結合零食的開胃小點，運用香草椒鹽蘇打餅和香鬆起司糙米捲，搭配牛肉塔塔、鮭魚卵、手指檸檬等豐富食材，將隨拆即食的小零食做出截然不同的變化，餐廳也表示，未來如果有適合的菜單搭配，也不排除將這樣的零食小點納入正式菜單中。李信男曾在多位世界名廚麾下習藝，更於 2018 年成為首位奪得紐西蘭《Cuisine》美食雜誌「Cuisine Good Food Awards」三頂高帽最高殊榮的台籍大廚。他堅守純淨、簡單和專注的料理哲學，運用精湛的當代法國烹飪技藝，注入自身台灣、日本、紐澳的人文根基，並呼應時令，形塑味道和諧、精緻且富有美感的獨門料理風格。