請假赴婚禮卻沒打卡！主管質疑「騙假」　妻氣炸：管太多

年底到了不少人會打算將特休假期好好安排，能夠在過年前好好休養一番。不過近日就有一對夫妻因為打算參加妹妹的婚禮，特地請了特休假參加，順便到台東遊玩。沒想到卻因為沒有在臉書「打卡曬照」被主管質疑根本是拿參加婚禮當作藉口請假，這就讓妻子相當氣憤，話題也掀起網友討論。

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這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，上週因為妹妹的婚禮在台東舉辦，想說難得到台東了打算順道計畫一場當地的小旅行，老公因此特別向領班請了特休，計畫了一場六天五夜的行程。沒想到因為兩人出外遊玩打卡過程中，只因為沒有「曬婚禮照」，回到公司後反被主管質疑「根本沒去婚禮還敢請假」，實際上根本只是想出去玩。

▲只因為沒「打卡曬照」就被質疑騙假，這就讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

面對質疑原PO就相當氣憤地表示，老公請假的名目是特休，根本沒有義務向主管報備請假事由，加上自己的確有參加婚禮，「沒打卡就代表沒去婚禮嗎？這是我老公自己的特休欸！」，另外她也認為不論請假事由為何都該屬於個人隱私，尤其是特休是公司給予的福利，不需要向病假、喪假等提出證明，「反正整件事我不爽他質疑我老公騙假」。

文章曝光後，許多網友也感同身受的表示遇到這樣的主管心情肯定不好「特休不是也能拿出去玩嗎？不然怎麼會叫特休，可以不用告假內容啊」、「特休不是規定要給的嗎？有什麼好問的」、「特休還得給理由，管太多了吧」，另外也有過來人就感嘆「臉書最好不要加同事和主管好友」、「所以不要加同事為FB好友，感覺時時刻刻被盯著」。（編輯：楊智傑）