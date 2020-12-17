存6百萬能「結婚+買房」？男喊32歲達成不難　鄉民全噓爆

對台灣不少年輕人來說，動輒30年以上的房貸是相當巨大的負擔，這也讓許多想成家立業的年輕人卻步，擔心結婚加上買房後會大傷荷包，未來更有可能成為「房奴」。不過近日卻有一名男網友認為「結婚到買房才600萬」，更質疑「為何很多人做不到」，此番言論一出掀起網友熱議，不少人就點出關鍵，直言「你太天真了」。

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這名網友分析只要準備600萬就能完成「結婚＋買房」的夢想，同時在PTT八卦版解釋，「結婚抓90萬普通的就好，房子總價1200萬初，頭期3成360萬、裝潢150萬，這樣加起來才600萬」，接著他估算每個月若繳房貸3萬初，只要30年就還完了，平均換算下來，若是月薪達到6萬元就能達成成家立業的目標。

不僅如此，他還接著表示「從出社會工作十年，一年存60萬」，不另外加上年終、獎金、加班費、薪資成長幅度或是家裡資助，這600萬應該能輕鬆達成，文末更是拋出一句「只要住家裡32歲輕鬆達成，為什麼很多人做不到？」。

▲600萬完成結婚加買房的計畫，你有辦法達到嗎？（示意圖／翻攝自 pexels）

而這則「精打細算」的目標規劃曝光後，許多鄉民就紛紛留言認為原PO太天真，更相繼點出現實面不可能達成的關鍵，「多少人能住家裡月薪六萬年存六十萬」、「剛出社會月薪六萬比例不高吧」、「很多人起薪只有三四萬，然後存了十年只有兩百萬，不是每個人都有辦法十年存六百萬的」。

此外，生活地點與買房位置也是相對重要因素，有網友以原PO算法估計，直言這種生活方式根本無法在台北生存，「月薪6萬年存60萬的生活品質，要找到對象更困難吧哈哈」、「吃家裡用家裡還不用幫忙負擔的人在那邊喊買房不是很簡單嗎」、「買在那裡很重要啊」、「住台北月花一萬不用想結婚這件事吧」。（編輯：楊智傑）