機車檢查出問題！大媽「超扯舉動」曝 老闆氣炸：來對質
機車檢查出問題！大媽「超扯舉動」曝 老闆氣炸：來對質
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 23:16:14
台灣有許多民眾依靠機車上班通勤，在街邊的機車行數量也相當多，不過也時常聽聞車行與顧客間，因為維修價錢或過程產生糾紛。就有一名車行老闆分享遭遇奧客的過程，大媽的「超扯舉動」更讓數千網友都憤怒。
一名車行老闆在臉書《爆怨2公社》發文，「今天一位女士來店內更換機油，我發現漏出來的機油量並不多，所以好意提醒接下來騎乘時要注意引擎狀況」，大媽隨後也提出疑問，老闆便好心推測幾種未來故障可能性，及維修費用可能會需要多少，甚至還講解機油更換時機。沒想到老闆悉心講解到一半，大媽臉色突然大變，語氣也激動起來，還自行拔出鑰匙，直接往碼表歸零的洞內插入，嗆聲「這個插進去就沒事了啊」，強調自己碼表沒壞，只是不會跳成紅色，機油也是「想到要換才換」，還指控老闆「就是為了強迫推銷」在誤導自己，更在回家後上google評論給予店家1星評價。
這樣的遭遇也讓老闆耐不住怒火，「我也只是提供我的建議，她要不要接納是她的決定，我不會去強迫，非常歡迎這位女士來對質！我發誓我真的沒威脅沒利誘沒強迫去推銷迫使妳消費，拜託妳摸一下自己的良心好嗎？」完整過程曝光也掀起關注，上千網友也替老闆抱不平，「這種人真的很多！好心被雷親」、「老闆要小心！萬一騎到縮缸又要怪你動手腳或是用假油」、「這種不相信專業的人很討厭，那麼厲害自己修就好了」、「一堆奧客自以為很懂，硬要跟專業人員比知識，比輸了還會腦羞，我是客人耶」、「這種大媽會等到車壞才在橋中間找人求救，然後大修，又會跟店家吵太貴」。（編輯：潘毅）