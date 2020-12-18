比九層塔更搭鹹酥雞！他推「神蔬菜」讚爆：巧妙中和油膩

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是民眾的宵夜首選，而一般店家除了會在酥脆的炸物上撒下胡椒粉和辣椒粉，通常也會放入蒜頭、九層塔等配料提味。不過，也有一名網友認為，最搭鹹酥雞的蔬菜並非九層塔，而是嗆辣的「洋蔥」，貼文一出，也掀起網友熱議。

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該名網友在PTT以「比九層塔更搭鹹酥雞的」為題發文，表示他認為鹹酥雞有九層塔是加分，但他也認為，最搭鹹酥雞的其實是「洋蔥」，更大讚「微微的嗆味居然能如此巧妙中和鹹酥雞的油膩」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友也紛紛提出自己最愛的鹹酥雞配料，「我吃過檸檬切碎的，灑一點點糖提味，超好吃」、「會辣的洋蔥真的搭」、「大蒜、洋蔥、九層塔都加，生洋蔥受熱會帶甜超好吃」、「洋蔥圈好吃，不過我還沒遇過店家配菜搭洋蔥的」、「加洋蔥的是西洋炸雞吧」、「蒜頭+九層塔+椒鹽，洋蔥？什麼邪魔外道」、「沒有九層塔就別說自己是鹹酥雞」。