4星座2021愛情運爆棚！「這位」注意了　真命天子條件曝

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4星座2021愛情運爆棚！「這位」注意了　真命天子條件曝

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 23:41:58｜update2020-12-17 23:53:23

▲交往不到1年想結婚！女方「吵生小孩」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲即將到來的2021年，塔羅牌艾菲爾老師也點名愛情運最好、婚運最強的4星座男女。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自 pixabay ）
2020年進入尾聲了，你是否仍舊單身，找不到對象呢？不過也不用灰心！面對即將到來的2021年，塔羅牌艾菲爾老師也分析12星座的感情關鍵字，還點名愛情運最好、婚運最強的4星座男女，快來看看自己有沒有在內吧！
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第四名、金牛座
守護星為愛情吉星「金星」的金牛，2021年守護星幾乎都維持順行，為你帶來愛情好運！單身者人緣大開，很容易就有追求者示愛，你也能在其中遇見令你心動的對象，彼此相識不久便陷入熱戀，甚至不排除會出現閃婚機會，對方很快就向你求婚了。女生可以特別留意年齡比你大，身高175cm左右的對象，他極可能就是對的人。有伴者，你們之間早有想婚的念頭，雙方家長也都在催婚了，很快你們就能攜手邁入家庭，關係也更加穩定順利。

2021最佳愛情月：陽曆4月、7月、9月。

第三名、水瓶座

2021年水瓶有大吉星「木星」守護命宮，今年算是心想事成的一年，因此只要水瓶想的話，愛情自然也是順遂甜蜜！單身者，今年你可以認識到很好的對象，他有可能是你的合作搭擋丶公司的同事或客戶，之前平常沒有太多交集的人，在今年會忽然經常的接觸，因而日久生情，彼此以結婚做為前提而交往。有伴者，你們的關係將能大幅度進展，可能是見家長、結婚、買房、或是已有孕。

2021最佳愛情月：陽曆2月、5月、7月。

第二名、天秤座

2021年，幸運之星「木星」進入天秤的愛情宮，單身的天秤有福了，你將擁有天賜良緣的桃花好運！過去其實你不是不想談戀愛，也並非沒人追求，只不過你總是遇不到符合自己條件的對象。幸好2021你的戀愛運爆漲，好的對象滿滿皆是，任你挑選，你很容易就能邂逅真命天子、真命天女。有伴者，木星進入愛情宮也象徵子女好孕，有打算備孕的天秤可別錯過2021喔！

2021最佳愛情月：陽曆2月、3月、8月。

▲有伴的天秤座，在2021年木星進入愛情宮也象徵子女好孕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
▲有伴的天秤座，在2021年木星進入愛情宮也象徵子女好孕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
第一名、獅子座

今年木星進入獅子的婚姻宮，獅子的愛情運終於是苦盡甘來了，2021就是你的婚嫁年！獅子在今年想要結婚、想要感情定下來者都非常有機會，特別是到了適婚年齡的獅子，或是已經是大齡剩女者，請加快你們結婚的步驟，不要再錯過好姻緣了。而有伴的獅子，和情人相處非常融洽，甜蜜的模樣羨煞旁人，若各方面條件都已成熟的話，就能考慮跟對方攜手進入婚姻禮堂。

2021最佳愛情月：陽曆3月、6月、10月。（編輯：潘毅）

另外十二星座「2021愛情婚姻」關鍵字分別為：

白羊『如火如荼』金牛『曖昧甜蜜』

雙子『舊愛回頭』巨蟹『得償所願』

獅子『苦盡甘來』處女『心房難破』

天秤『愛情圓滿』天蠍『年上愛情』

射手『天降姻緣』魔羯『趨於平淡』

水瓶『喜上加喜』雙魚『得人寵愛』
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
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