冬至就愛鹹湯圓！老饕推「搭2料」口感更銷魂：吃過才知

下周一（21日）就是冬至了，提到冬至不少人就會先到各大超市、賣場準備好湯圓，打算趁著寒冷的天氣，煮一鍋熱騰騰的甜湯配湯圓來暖暖胃。不過提到台灣人最愛的湯圓口味，就容易引來甜鹹兩派的「食物宗教戰爭」，近日就有老饕分享鹹湯圓一旦加了2樣配料下去煮後，口感更加升級的方式。

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這名網友今（17）日在PTT提到，自己原本不怎麼吃鹹湯圓，更幽默形容「一開始以為是鼻涕」，不過接著他又提到，因為鹹湯圓幾乎只有在冬季的時候才會賣，裡面包的內餡跟餛飩類似，卻比餛飩好吃不少，「尤其是湯頭用油蔥酥下去煮，再加上茼蒿」，讓他吃過以後感到驚為天人，從此愛上鹹湯圓的好口味。

▲鹹湯圓加上 茼蒿是網友推薦的美味吃法 。(示意圖 / 翻攝自爆廢公社)

而該篇文章底下也釣出不少鹹湯圓的支持者，饕客們也紛紛貢獻了自己的鹹湯圓吃法，其中最多網友則另外推薦可以加上「魷魚乾」提味，「一定要加當歐（茼蒿）一起煮」、「蝦米、香菇、紅蔥頭爆香當湯頭，配茼蒿最後灑上白胡椒粉，歐！我在國外最懷念的食物之一」、「客家鹹湯圓，蝦米爆香加韭菜香菇那些的，超好吃」、「冬天來一碗鹹肉湯圓，吃完再點一碗甜湯圓Ending，爽」、「光湯頭就好喝到不行！內餡鹹爽，搭上皮的米香」。

但也有死忠的「甜湯圓」支持者直喊無法接受，更強調「只有甜的才是湯圓」、「鹹湯圓根本邪魔歪道」、「湯圓只能是甜的謝謝」，不過這些說法也被其他網友反駁，更大力推薦「吃過就回不去了」、「吃一次看看才會知道鹹湯圓的美好」。《NOWnews今日新聞》也在此提醒讀者，雖然冬至吃湯圓不論甜或鹹都各有不同吃法，不過在開心煮湯圓的同時，也要注意吃下去的份量，避免攝取過多澱粉和熱量。（編輯：楊智傑）