阿姨「橫切坐墊」畫面曝光！學生流口水：買機車送蘿蔔糕
阿姨「橫切坐墊」畫面曝光！學生流口水：買機車送蘿蔔糕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 06:53:44
台灣大眾運輸工具雖然發達，但仍有不少民眾通勤選擇自行騎機車，而機車款式眾多，並不是所有民眾在騎乘時都會感到舒適，其中「坐墊」就成為了大多數機車通勤族會想更換的項目。而近日就有一位學生網友曝光一位阿姨「橫切機車坐墊」的畫面，沒想到阿姨精湛的刀工讓其他網友看了紛紛直言「這樣的切割技術，是不是買機車送蘿蔔糕？」引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》中PO出一篇「明明在切坐墊怎麼切出蘿蔔糕啦」的文章，分享他在臉書社團《路上觀察學院》中看到的圖片直言，「看到的時候笑死我了，我竟然有點想要流口水，阿姨精準的刀工跟有溫度的觸法，給我一份蘿蔔糕啦」，原PO更附上圖片，從照片中可以看到，這位阿姨的刀工精細，將一塊機車座墊橫切的非常平順、平滑、標準。畫面曝光後，立刻引起大量網友的熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。有許多學生網友紛紛留言表示「所以這是蘿蔔糕還是椅墊啊？」、「原來是在賣椰肉的啊，我還以為是機車坐墊呢」、「那是坐墊？」、「原來我下面藏了一大塊蘿蔔糕，都沒發現」、「蘿蔔糕不夠我還要加顆蛋」、「肚子餓可以騎一騎停下來吃，真的讚」、「買機車送蘿蔔糕」、「老師傅功力深厚，這就是職人魂」。事實上，削減機車坐墊是因為有些民眾身高不夠高，削完的坐墊矮一些，會比較好騎車，不過同時也要注意削減坐墊的厚度，否則又會變得太硬，建議民眾若要對機車坐墊施工的話，需找尋專業的店家協助。（編輯：王柏文）