麥當勞首次開髮廊！只剪一種髮型：來顆超帥的「M字頭」
麥當勞首次開髮廊！只剪一種髮型：來顆超帥的「M字頭」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 10:33:25
知名速食連鎖店麥當勞也跟上斜槓跨界的潮流！麥當勞在瑞典斯德哥爾摩開設了一間理髮店，是麥當勞首次經營髮廊業務，而有趣的是理髮店只替客人剪一種髮型、那就是額前中分瀏海的「M字頭」，作為對麥當勞M字招牌的致敬。
「M字頭」是風靡90年代的招牌髮型，包括貝克漢、李奧納多迪卡皮歐等名人都曾是M字頭的愛好者，這些金髮男神的中分瀏海看起來跟麥當勞的金色M招牌頗為神似，這也就是為何當麥當勞開立理髮店，他們只打算提供這種髮型的服務。不過潮流就像走馬燈，如今中分瀏海給人的感覺已經沒有那麼時尚，願意留這種髮型的人也逐漸減少。根據《Fox News》報導，瑞典麥當勞行銷總監艾克斯坦（Staffan Ekstam）表示，開立理髮店不僅是為了「捍衛」大眾頭上的金拱門，更要再次喚醒人們對M字頭的美好記憶，讓M字頭再次偉大。因此整個理髮店可說是一個90年代的文化沙龍，充滿復古風情，不僅替你剪髮，還會教你如何保養完美的M字瀏海。艾克斯坦笑稱，每個留著M字頭的人都是麥當勞的宣傳大使。
麥當勞更創了一個App來識別民眾的髮型，當M字型瀏海被成功辨認後，便可以據此兌換一個免費的大麥克。難怪理髮店開張的消息才公布沒多久，就被當地人給預約額滿了。（編輯：倪浩軒）