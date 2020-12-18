在家摸黑激戰！人妻驚覺「習慣動作」不同 開燈一看嚇歪
在家摸黑激戰！人妻驚覺「習慣動作」不同 開燈一看嚇歪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 11:18:52
自己在家時，都要特別注意是否有陌生人闖入。大陸浙江省杭州有一名王姓女子日前與同事聚餐，因為喝得太醉，回家後就沉沉睡去，直到半夜聽見開門聲，以為是加班的老公回家了，雙方就在床上展開激戰，過程中她突然發現，對方的習慣根本不像老公，隨即起身開燈，男子的身份也讓她瞬間傻眼。
根據大陸《海峽都市報》報導，王女下班後與同事聚餐，因為喝得太醉，所以回家後就立刻上床睡覺，由於老公平常都要加班，通常都是她自己先休息，因此當她在半夜聽到開門聲時，只覺得應該是老公回家了，就沒有起床開燈檢查。對方沒過多久就爬上床，並開始對她毛手毛腳，兩人隨即發生性關係，直到30分鐘之後，王女才發現男子與老公的習慣動作不太一樣，讓她感到相當疑惑，沒想到一開燈，卻看見床上是一名陌生男子，讓她嚇得立刻大聲尖叫，男子也馬上拿起衣服逃跑。
王女事後一邊打電話給老公哭訴一邊報警，警方也透過監視畫面追查，鎖定一名25歲李姓男子涉有重嫌。李男到案後坦承，他原本打算在王女家偷東西，後來發現王女喝醉了，才會心生歹念趁機侵犯，警察訊後依竊盜、強制侵犯婦女等罪嫌，將他移送法辦。（編輯：許智超）
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