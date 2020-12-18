阿伯超商癡等取貨人！他細看「包裹」秒加入：可以快來嗎
阿伯超商癡等取貨人！他細看「包裹」秒加入：可以快來嗎
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 12:44:13
隨著科技發達，網路平台已經成為時下不少人的購物管道，不但可以宅配到家，也可以到超商領貨。近日，就有網友協尋包裹主人，但不是因為買的人忘記取貨，或是寄錯超商，而是收件人的名字太吸睛，「我看兩個阿伯在那邊等半天了」貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》貼出照片，只見他在超商拍下這一幕，一個箱子被放在網購包裹置物鐵櫃的上方，而且看起來也不小件，但他仔細一看上面的資訊，寄送日期是12月11日，但最引人注目的是收件人的名字，上面竟寫著「苗栗大奶妹」。原PO看到這收件人的名字，也忍不住問「請問有人認識她的嗎，可以請她快來取貨嗎？我看兩個阿伯在那邊等半天了」。許多網友也紛紛回應，「苗栗會塞車啦」、「哪間店？我也過去等」、「等等會變成3個阿伯在等」、「我需要便利商店地址，作為研究用途」、「我也要去等，請問哪一間門市」、「其實是原PO在等吧」、「笑死，等照片了啦」、「太猛了吧，要怎麼確定是本人？」、「還沒看過在超商發車的」。（編輯：許智超）