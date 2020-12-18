全能再升級！7－11驚見「氣炸鍋附胡椒鹽」 眾：開眼界
全能再升級！7－11驚見「氣炸鍋附胡椒鹽」 眾：開眼界
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 12:54:53
台灣路上隨處可見超商，店內架上不僅擺滿多款飲料、零食供民眾挑選，更兼具繳費取貨、ATM提款轉帳、生鮮熟食等多樣服務，真的是生活中不可或缺的好幫手好鄰居。有網友更在7－11內看見供客人使用的氣炸鍋和胡椒鹽，讓她好驚訝，直呼「全能神話再升級」，引發網友熱議。
有網友在臉書社團《7-11、全家各超商新品資訊共享》發文，分享了兩張照片。照片中可以看見，一間7-11的熟食區不僅有茶葉蛋、關東煮，更放了一個氣炸鍋和胡椒鹽供民眾動手做料理，旁附說明紙條提醒「請先付款再使用唷」。原PO驚訝直呼，「是我太俗還是小7全能神話再升級？」更大讚「台灣小7不是我想的小七」、「刷我眼界」，並附註「超商店員真的很讓人尊敬」關鍵字。同樣看傻眼的網友也紛紛留言回覆說，「只想說...強大的店員」、「越來越辛苦了」、「對於家裡不方便煮食／炸東西吃的好方便」、「好貼心哦」。更有其他在地網友透露，「昨天有去這家小七，店員告訴我只要我們在他們店購買冷凍產品，他們就可以幫我們現場氣炸，看你是要現吃還是帶走」、「昨天我也有去這家，那裡的店員們很親切幫我氣炸魷魚花，值得大推」。原PO隨後也補充說明這間7－11在新北市中和，至於很多網友關心胡椒鹽會不會被人順手牽羊拿走，原PO則笑稱過兩天再去幫大家看看。（編輯：倪浩軒）