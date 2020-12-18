再紅都沒用！日本動畫師曝「業界辛酸」 薪資還比超商少
再紅都沒用！日本動畫師曝「業界辛酸」 薪資還比超商少
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 14:18:29
日本《鬼滅之刃》動畫與電影魅力席捲國際，上映後票房更是屢創紀錄，然而儘管日本動畫在全世界大紅大紫，動畫從業人員卻沒有獲得相應的待遇。近日，就有動畫師出面控訴，指出動漫職場實在太過壓榨，平均薪資甚至不如超商的新進員工，讓許多網友相當傻眼。
根據《日刊SPA！》報導，一位前動畫畫師中村大吾日前受訪，他表示現在動畫作品無論多紅，賺的錢也是進到動畫公司老闆或製作人等人的口袋，其他人則多半過著高工時，卻領不到多少薪水的生活。中村指出，過去他剛進動畫公司時，一個月要工作高達400個小時，而且在以量計價的算法下，一個月最多也只賺到17萬日幣（約相當於新台幣46360元），面對這種高工時的工作環境，也令他因過勞緊急送醫住院，並萌生了退出業界的想法，他現在也從事其他正職，不過仍會接動畫公司的案子打工。
中村也透露，現在畫一個鏡頭的行情價是4000日幣（約相當於新台幣1090元），但工作時間會受到作畫難易度影響，有時甚至要整整兩天的工作天才能完成，換算下來時薪根本少得可憐，而日本媒體調查後也發現，現在動畫從業人員的平均薪資也不過20萬日幣（相當於新台幣54542元），待遇甚至遠不如超商新人員工平均的22萬日幣（相當於新台幣59996元）。許多網友看到也紛紛表示同情，「單價太便宜了，遲早技術外流到其他國家」、「這樣的業界黑暗面就應該被公開」、「和以前相比，聲優、演員等職位待遇都提升很多，但是底層工作人員卻沒甚麼變」。（編輯：許智超）