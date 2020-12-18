火車上朝學生妹伸豬手！她爆氣「開大招」救援 全場狂讚
火車上朝學生妹伸豬手！她爆氣「開大招」救援 全場狂讚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 16:28:42
通勤族每天上下班擠火車、捷運，最怕的就是遇到鹹豬手，有時候因為害怕隱忍，有時候人太多也不知道誰伸狼爪的苦無證據。不過，近日就有網友看到，一位阿伯在坐火車時，不斷「偷摸」隔壁女學生的腿，她最後忍不住跺了一下腳，讓阿伯嚇到不敢動，貼文也引起熱議。
原PO在《爆料公社》表示，只見她前方的阿伯坐姿越來越歪，放在膝蓋上的手也越來越偏移，一直往穿著校裙中筒襪的學生妹靠了過去，誇張的行為讓原PO完全看不下去，最後直接用力跺了一下腳，還大聲「嘖！」了一聲，嚇的阿伯馬上收手回去。正義感十足的原PO也將這個影片上傳到網路，並說「太誇張了啦！都在湖口站上車、楊梅站下車，公車也會搭，火車也是」，最後也提醒「他很愛摸學生，穿短裙或短褲的女生，自己注意一下」。
許多網友看完也氣憤，「太刻意了吧！坐不坐好，分明就是想摸」、「坐這種角度，就不符合座椅的人體工學」、「如果有不適感，都有權利出聲與制止的」、「踢的好！他真的也被妳嚇到」、「最後那一腳好帥喔」、「最後有警告這個色狼，給拍攝的人一個讚」、「不要再說拍攝者不救了」、「水啦，嚇死他」。根據《性騷擾防治法》第25條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。 （編輯：許智超）