會在臉書詳列個人歷任工作嗎？全場揭「真實心態」：笑死
會在臉書詳列個人歷任工作嗎？全場揭「真實心態」：笑死
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 15:43:05
臉書已經成為許多民眾接觸網路世界的門戶，社群網路的重要性越來越受到重視。但在此同時，也有不少用戶選擇降低對臉書的依賴性，轉戰其他網路平台或是回歸現實生活。就有網友好奇詢問大家，會更新臉書上的個人工作經歷欄位嗎？問題引發熱議，更有網友直言不諱，透露已經很久沒在用臉書了。
有網友在PTT發文，詢問大家轉換工作跑道的時候，會一起更新臉書上的個人工作經歷欄位嗎？原PO觀察發現身邊朋友分成兩種，一種是不會在臉書寫出在哪工作的資訊；第二種人則相反，會把歷任工作寫得清清楚楚。原PO透露自己是不會寫工作資訊的那種人，底下網友也紛紛留言回覆說，「這年頭個資還是不要公開太多比較好」、「不會刻意去說」、「自己是1，有看過2這種的，個人資訊欄超大一串」、「我看過連打工、學生會長、社團都寫上去的」、「懶得放上去，FB又不是履歷」、「500年沒動過自己首頁了」、「臉書早就沒在用了，笑死」、「有的2連生活經歷也標超細，整個很像在看對方的人生跑馬燈」。更有人指出那些勤於更新工作資訊的人，心態就像是「那種交往狀態會一直改變的，吵架就改單身，和好甜蜜蜜變穩交」、「把自己當品牌在經營」、「2那種很多是把臉書當linkedin在使用」、「就是超過30歲的老人啊，以前臉書就是SNS hub無誤」、「資訊欄一大串的那種內心通常很自卑」。（編輯：倪浩軒）