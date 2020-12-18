醫院健檢驚見老公！人妻興奮「衝上前巴蕊」 結局糗大了
醫院健檢驚見老公！人妻興奮「衝上前巴蕊」 結局糗大了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-18 17:16:15
每個人一定都有過認錯人的經驗，若是再碰到對方的身體，那就會讓自己非常尷尬。近日，就有女網友抱怨，到醫院健檢時，竟在等候區驚見，不久前開車送她到門口的老公，嚇得她直接上前朝後腦勺「巴蕊」，沒想到結局卻相當尷尬，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，一向獨立的她，以往要辦什麼事情都自行前往，但今天老公卻堅持載她到醫院健檢，當時，老公放她在醫院門口下車，便開車回去了，沒想到的是，正當她上樓準備體檢時，在診間前的等候區，竟然看見老公的身影。無論是髮型、眼鏡、衣著還是體態，都像是自己的老公，於是她上前朝頭打了下去，結果對方一轉過頭，才發現根本就不是老公，而是原PO認錯人了，尷尬的她也立馬跟對方道歉，並苦嘆「差點沒跪下」。許多網友也紛紛回應，「怎麼那麼丟臉啦」、「太尷尬了吧，尷尬癌都要發作了」、「幸好對方沒生氣」、「真的是滿像的啦！而且也戴眼鏡，但是真的超尷尬的」、「空氣瞬間凝結」、「對方應該也很傻眼吧」、「可憐的路人，白白被巴頭了」、「好尷尬，隔著螢幕看都可以感受到那個尷尬」、「抱歉，我先笑出來了」。（編輯：許智超）