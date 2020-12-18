北上參加同學婚禮！女友禮金包「1萬2」　原因曝光男氣炸

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北上參加同學婚禮！女友禮金包「1萬2」　原因曝光男氣炸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 17:03:13

▲岳母要求婚宴必須是「奢華5星級」，讓新郎忍不住下通牒警告。（圖／翻攝Pexels）
▲參加親友婚宴的禮金該包多少才對？一直是傷腦的難題。（圖／翻攝Pexels）
參加親友婚禮的紅包禮金該包多少才對？一直以來都是令人傷腦筋的難題！一名男網友就分享自身遭遇，近日女友收到大學同學的喜帖，兩人決定從台中北上參加喜酒，沒想到女友堅持包「1萬2」禮金，而原因也讓他相當傻眼，兩人更為此吵翻，過程曝光立刻引發熱議。
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一位男網友在臉書《靠北女友》分享近期遭遇，「我跟女友目前在台中上班，近期她收到大學同學喜帖，婚宴地點在台北，我們討論後決定順便安排個2天1夜台北之旅，因為是在台北的飯店，女友表示希望不要包太少，結果所謂的不要太少竟然是12000」。
▲女友決定包高額禮金，原因竟是怕遭朋友公審。（圖／翻攝靠北女友臉書）
▲女友決定包高額禮金，原因竟是怕遭朋友公審。（圖／翻攝靠北女友臉書）
這樣的金額也讓原PO認為太不合理，沒想到女友竟回「我同學是IG上網紅，粉絲很多，很怕包太少被發文針對」。原PO繼續勸說，「那就不要去吃，人去送禮就好，禮金不要包那麼多，我們還是去台北玩」，但女友仍執意要吃喜酒，禮金也不願減少，兩人也為此吵翻。
整個過程曝光後也掀起討論，不少網友也提出見解，「2人紅包12000這是搶劫吧」、「理由是怕被公審，也太瞎了，這真的是朋友嗎？根本威脅了」、「那請她自己去，然後自己包」、「6000就很多了」、「這就是典型的打腫臉充胖子」。（編輯：潘毅）
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