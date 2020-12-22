3貓霸道「喵佔狗巢」　貓老大「母雞蹲」搶狗屋：安抓？

難道是狗善被貓欺？日本一名推主家@petbaka一口氣飼養6隻貓、1隻狗，而貓咪仗勢著同伴數量多經常成群結黨、自成一個貓咪國，這隻脾氣很好的黑汪總是大方包容貓咪的一切幼稚行為，但這天黑汪的狗屋不僅被貓搶走，3隻貓還目露凶光，讓狗狗感到很無奈……

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▲汪：那是窩的狗屋…… 貓老大：大膽！本喵想躺就躺！ （圖／Twitter@petbaka）

× ▲汪：那是窩的狗屋…… 貓老大：大膽！本喵想躺就躺！ （圖／Twitter@petbaka）

▲煞氣小弟貓：你敢過來，本喵就給你好看！（圖／Twitter@petbaka）

× ▲煞氣小弟貓：你敢過來，本喵就給你好看！（圖／Twitter@petbaka）

一隻貓老大黑白貓母雞蹲坐在狗屋裡、旁邊還有兩隻貓小弟，3隻貓非常「鴨霸」仗著貓多搶走狗屋，還對著試圖回狗屋的黑汪露出警告的眼神、就像暗示狗狗只要再前進一步場面就一觸即發！黑汪看著自己的狗屋被搶走，還受到生命威脅、實在是倍感無奈，只能忍氣吞聲等待貓咪們離開。貼文一出吸引許多網友留言笑說：「好膽你就來！」、「貓咪的死亡凝視」、「煞氣a貓」、「好派！」、「有苦說不出！」。（編輯：楊釆蓉）