101跨年煙火是中國廠商？柯文哲：燒掉就不敏感了

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101跨年煙火是中國廠商？柯文哲：燒掉就不敏感了

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-18 18:06:29｜update2020-12-18 18:25:19

台北市長柯文哲18日被問到「101跨年煙火是中國廠商，會不會覺得有點敏感？」，柯文哲說「不會啦！燒掉，就沒有啦」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲18日被問到「101跨年煙火是中國廠商，會不會覺得有點敏感？」，柯文哲說「不會啦！燒掉，就沒有啦」。（圖／台北市政府提供）
101大樓的跨年煙火秀傳出是中國大陸廠商承包，連煙火器材都印著簡體字，因為政治敏感的關係，對外宣傳都特意除名，台北市長柯文哲18日受訪被問到「101跨年煙火是中國廠商，會不會覺得有點敏感？」，柯文哲說「不會啦！燒掉，就沒有啦」，隨即離去結束訪問。
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在此之前，柯文哲也被記者問到「台北馬拉松的app，被市議員爆料，指預設語言竟是簡體中文」，柯文哲回答「改掉就好了」。他表示，電腦常有繁體中文轉簡體中文，或是簡體中文轉繁體中文的功能，這一定是按錯了，調回來就好。
柯文哲今天出席台北馬拉松賽前記者會和馬拉松博覽會，他被記者問到「有12名國外馬拉松選手沒做專案處理，若出席公共場合，必須全程戴口罩，是否賽程全程都要戴？」，柯文哲回答，原則上是要開始跑之後，才可以把口罩拿下來，跑完後還是要戴上去，但是路邊圍觀的民眾，一定都要戴上口罩」。
另外，北北桃傳出「水肥大戰」，傳出台北市拒絕其他縣市來倒，柯文哲說「我總不能說，歡迎全台灣的水肥，都拿到台北市來倒啊，對不對？所以，只要中央出來協調，我們都會合作的」。記者追問「基隆市長林右昌曾說，他恨不得自己是台北市長？」，柯文哲回答「那也很好啊，對不對」。
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