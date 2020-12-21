房市／打房讓高雄自住客觀望增加　建商看好後勢照出手

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房市／打房讓高雄自住客觀望增加　建商看好後勢照出手

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 08:30:00

建商
▲專家指出，只要條件好的土地，建商仍會出手。(圖／NOWnews資料照片)
繼央行祭出信用管制措施，國有財產署、高雄市地政局12月中分別舉行設定地上權招標與土地標售，外界關注打房手段是否影響建商獵地意願，不過，無論地上權或所有權土地，部分仍出現溢價率逾6成，或是創區段高價得標的結果。專家分析，央行定調「打炒房不打房」，自住、首購族群受衝擊有限，因此只要土地價格合理，區段條件優，建商考量成本利潤，出手意願仍然不減。
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央行針對建商、法人、個人第三套房貸進行信用管制措施，其中針對建商部分，要求購買住宅區及商業區土地貸款應檢附具體興建計畫，且最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成待動工後才能撥款，餘屋貸款最高則為5成。
新制推出後，國有財產署舉辦設定地上權招標，結果，位於75期重劃區內的鳳山福誠段土地，及覺民路商圈的三民區義民段土地，分別以溢價率67.8%、21.8%脫標；高市地政局舉辦的土地標售，位於93期重劃區內的鳳山勝利段土地，溢價率高達72%，楠梓高大特區也有土地破5字頭，也創區段高價。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，高雄市土地價格基期較雙北低，且有建設議題支撐，加上央行信用管制措施並非針對自住族群，換言之，剛性需求仍然存在，建商也有推案需求，只要評估成本及利潤是合理的，並不影響獵地意願。

信義房屋楠梓店店長侯鐵漢則以地政局標售兩筆高大特區土地為例，藍田東段無人投標致流標，主要是該筆土地坪數小於400坪，且土地使用分區為住3，無法興建大樓；反觀創5字頭高價的藍田西段，土地使用分區為高容積的商3，且距離高雄大學距離僅3分鐘，土地面積也較大，因而獲得大型建商青睞。也就是說，央行祭出信用管制，但對於資產較雄厚的中大型建商來說，若有地點、條件均佳的標的，仍不減損其獵地意願。
侯鐵漢進一步指出，建商針對自住剛性需求不受央行打房話題影響，仍持續獵地推案，但對買方而言，近期仍有1至2成自住客態度轉趨觀望，不過，若房貸利率持續維持低檔，且房價未降，預估明年第一季淡季過後，買氣將復甦。唯要觀察的是，多戶持有的置產客，進場意願的確會受影響。
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