二手沙發下藏秘密！兒狂喊有東西　媽驚見「一雙眼」嚇呆

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二手沙發下藏秘密！兒狂喊有東西　媽驚見「一雙眼」嚇呆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 18:56:48

▲美國一名女子日前上網買了二手沙發，搬回家後兒子卻說沙發底下有東西，她蹲下一看竟發現「一雙眼」注視著自己。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲美國一名女子日前上網買了二手沙發，搬回家後兒子卻說沙發底下有東西，她蹲下一看竟發現「一雙眼」注視著自己。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

許多人可能會為了省錢或為求環保，而選擇購買二手的傢俱物品，但沒想到裡頭竟然暗藏著「大驚喜」！美國有名女子凱莉（Caylee Gilson）日前在網路上買了一組二手沙發，但運到新家後沒多久，兒子竟然說沙發底下有東西，她原不以為意，豈料蹲下一看竟驚見一雙「大眼」在注視著自己。

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根據《The Dodo》報導，凱莉前陣子才搬到新公寓居住，而在替新家找新的傢俱物品時，她也在網路上對一個二手灰色沙發相當感興趣，下單以後迫不及待地和男友一起到和賣家約好的地點，準備把沙發帶回去。她也表示，在取沙發時，賣家有向她表明，因為自家的狗狗喜歡在沙發底部摩擦，所以他們當時就將沙發襯板拿掉了，所以目前沙發底部的彈簧是裸露在外的。

▲美國一名女子日前在網路上買二手沙發。（示意圖／取自unsplash）
▲美國一名女子日前在網路上買二手沙發。（示意圖／取自unsplash）
賣家當時將一切事宜都和凱莉討論好以後，她也隨即將沙發搬上車，經過了30分鐘的車程，順利返家。而隔天她在家工作時，都沒發生任何異常的事情，豈料一到晚上，兒子竟突然向她反應「媽媽，這裡有一隻貓」，但因為兒子以前就常常幻想有一隻名叫「Ender Dragon」的貓，因此她當下也不以為意，就隨便回幾句話應付兒子。

但沒過多久，家中養的狗也突然對著沙發底下狂吠，這時凱莉才驚覺事態不對，急忙到客廳查看，當她蹲下往沙發底下一看，竟然看到一雙水汪汪的大眼，原來真的有一隻貓在沙發下。可是詭異的是，她家中的門窗都鎖著，為何突然會有貓出現在家裡。
▲原來沙發底下真的有一隻貓。（示意圖／取自unsplash）
▲原來沙發底下真的有一隻貓。（示意圖／取自unsplash）

她後來思考了一下，才想到貓可能是跟著沙發一起到新家的，於是她便通知了沙發賣家，結果對方又驚又喜地回應，因為當這張沙發被送走後，家中的小貓就不見了，所幸後來賣家也來到凱莉家中，將愛貓帶回去，當時他們也一起尋找了20分鐘，才發現原來沙發扶手中有一個藏身之處。（編輯：郭佩蓉）

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