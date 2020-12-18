開Google舊街景！他放大「貨車內身影」　身分曝光網鼻酸

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開Google舊街景！他放大「貨車內身影」　身分曝光網鼻酸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 19:32:46

▲一名男網友日前翻找Google地圖的舊街景，豈料竟意外看見已故父親在貨車上的身影。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男網友日前翻找Google地圖的舊街景，豈料竟意外看見已故父親在貨車上的身影。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

使用Google地圖查看自家附近街景圖，卻意外見到令人鼻酸的一幕！有名男網友日前閒著沒事，用電腦打開Google地圖查看自家附近的街景圖，翻找了一下，竟意外看見熟悉的身影，他將影像中那台貨車放大，一看到駕駛的身分，讓他心中瞬間百感交集。

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該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己日前閒來沒事，於是想說來翻閱一下電腦版的Google地圖，也因為其可以調閱街景的舊資料，他便查詢了自家地址附近的街景，想藉由舊街景懷念一下住家以前的模樣，豈料竟然「意外找到了已過世的老爸身影」。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
從圖片中可以看到，一名男子坐在貨車駕駛座上，就像以往一樣，正準備要趕去送貨，而男子認真工作的樣子也讓原PO心中湧上各種思念之情，在文末也表示「用舊資料的街景圖，去自己已故親人常出沒的地方看看，也許會有一些驚喜哦」。

▲男網友在街景圖發現已故爸爸的身影。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲男網友在街景圖發現已故爸爸的身影。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
貼文一出，讓大批網友紛紛回應，「感動」、「有哦，之前就透過逐年的街景圖，看到幾張岳父母坐在門口聊天的畫面，令人懷念」、「找到的時候一定很激動吧」、「搜尋爸爸公司地址，看到老爸在外面抽菸若有所思的形影....」、「找到我爸過世的那一天所搭的靈堂」、「難忘的回憶」、「很感人的畫面」。

而《NOWnews今日新聞》編輯也實際操作，若民眾想看住家附近的舊街景，首先要先打開電腦版Google地圖，接著輸入要查看的完整地址，再點選畫面右下角的「黃色小人」，將其拖曳至地圖中；再來在畫面左上角則有個「時鐘」圖案，即可以調整到想查看的指定日期。（編輯：郭佩蓉）

▲小黃人在右下角。（圖／《Nownews今日新聞》）
▲小黃人在右下角。（圖／《Nownews今日新聞》）
▲時鐘在左上角。（圖／《Nownews今日新聞》）
▲時鐘在左上角。（圖／《Nownews今日新聞》）
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