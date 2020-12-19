2020最後機會！聖誕節前「4星座」有望脫單　桃花旺到炸

掌管愛情的「金星」在12／16移宮進入射手座，塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享，在2020剩下的日子裡，以下這「四個星座」將迎來最後一次獲得正緣的機會，究竟是誰能在聖誕節跟另一半手牽手，或是能有另一半一起看跨年煙火呢？快來看看自己有沒有上榜！請同時參考太陽、上升星座。別忘了通知好友、閨蜜一起來脫單。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈了2020最後機會，「4星座」有望在聖誕節前脫單。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈了2020最後機會，「4星座」有望在聖誕節前脫單。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

金星在12／16進駐射手的命宮，使你的桃花朵朵開，就連到異地旅遊、或是平常逛街都有路人跟你示好，詢問你的聯絡方式，令你驚喜連連！單身者，此段時機最是要把握，你的真命天子、真命天女就在這旺盛的桃花運中。若是處於曖昧中、或暗戀者，你們最近相處機會大增，找個最佳時機告白，很快你們就能進入浪漫美妙的愛情。





第三名、天秤座





身為金星守護星座的天秤，你的愛情終於要修成正果了。你已經單身了好一段日子，逐漸明白哪種對象、哪種相處模式最適合你，過去老是遇人不淑的狀況全部退去，最後的正緣，就恰好是你心有所屬的那位。2020的最後這段日子，無論是有伴或單身的天秤，你會發現感情越來越順利，提醒你不要太快拒絕你倆發展的可能，因為12月開始、直到2021年2月前，你的感情會來自於「日久生情」，突然一回頭，浪漫長久的愛情就要降臨。





第二名、白羊座





明天金星會進入白羊的愛情宮位，為你的桃花大大加持，愛情運勢會有各種驚喜降臨！感情中最讓你期待的事即將發生，你會重新獲得感情的激情，對自己更有自信，也容易遇上出乎意料的告白，或是認識了你以前不會考慮的異性，但反而最後都互有好感而進一步交往！所以12月，放假記得多外出走走，特別是聖誕節，你認識新對象的機會絕對大增。另外，可多留意身邊有點認識、又不太熟的異性朋友，只要感覺還不錯，那就試著再深入去解對方吧！也許對方就是你期待已久的那個他。





第一名、雙子座





就在明天，金星將進入你的夫妻宮，使雙子座的愛情好運瞬間大漲，氣溫越嚴寒、愛情運越旺！單身者會放下過去對理想情人的堅持跟偏見，反而因此讓自己發現過去不曾注意過的好對象，而且這次你們極可能發展長久；而身邊認識已久的異性朋友，你們大有機會發展成戀人關係，像小說般從朋友變戀人！總之，12月不管是有伴者、單身者，你們都能擺脫以往的模板，這樣的改變是極好的，令你們在愛情中更加甜蜜、順利。（編輯：郭佩蓉）

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